Le président du Département général de politique de l'Armée au Laos

Dans l'après-midi du 26 août, le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a reçu le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de politique de l'Armée populaire vietnamienne.

Appréciant la visite du général Trinh Van Quyêt, le dirigeant lao a déclaré se réjouir du développement continu des relations entre les deux pays ces derniers temps.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le général vietnamien a félicité le Laos pour l’année de sa présidence de l’ASEAN 2024, affirmant le soutien du Vietnam au Laos en cette année importante. Il a également affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la préservation et à la promotion constante ses relations spéciales avec le Laos.

Actuellement, les ministères de la Défense des deux pays se préparent à organiser le deuxième Échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam - Laos dans les provinces de Son La (Vietnam) et de Huaphan (Laos) en octobre. Trinh Van Quyêt a déclaré espérer que le dirigeant lao Thongloun Sisoulith ordonnerait aux ministères, organes et localités de se coordonner avec le ministère lao de la Défense et la partie vietnamienne pour organiser avec succès cet événement.

Le même jour, le général Trinh Van Quyêt est allé rendre une visite de courtoisie au général d’armée Chansamone Chanyalath, membre du Politburo du PPRL, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense.

Il a déclaré souhaiter que le gouvernement lao, son ministère de la Défense, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, continuent d’ordonner aux agences concernées de se coordonner avec les organes compétents vietnamiens, afin de s'efforcer d'achever les procédures nécessaires pour soumettre aux Politburo des deux pays les dossiers concernant la reconnaissance de la piste Truong Son - Hô Chi Minh au Laos en tant que relique historique. Il a également insisté sur la nécessité de mécanismes et politiques appropriés pour permettre aux deux armées d'élargir leurs domaines de coopération afin de renforcer le pilier de coopération en matière de défense entre les deux pays.

Toujours le 26 août, le général de corps d’armée Trinh Van Quyet s’est entretenu avec le général de corps d’armée Thongloi Silivong, membre du Comité central du PPRL, vice-ministre lao de la Défense, président du Département général de politique de l'Armée populaire lao.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière politique, la considérant comme un fondement de la confiance politique entre les deux armées. Elles ont également décidé de collaborer dans la communication, en particulier auprès de la jeune génération, sur les relations entre les deux pays et les deux armées, de poursuivre les échanges de délégations, de coopérer étroitement dans la formation du personnel, d’accélérer le processus de recherche, de collecte et de rapatriement des dépouilles des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant les périodes de guerre, de préserver, restaurer et promouvoir le rôle des ouvrages communs pour les deux pays et les deux armées, de bien préparer le 2e Échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam - Laos prévu en octobre...

Durant son séjour, le général Trinh Van Quyêt est allé déposer des fleurs au Monument commémoratif des Héros morts pour la Patrie à Vientiane.

VNA/CVN