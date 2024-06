Les exportations vietnamiennes se redressent mais restent confrontées à des défis

Ta Hoàng Linh, directeur du Département du marché euro-américain du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que la valeur des exportations du secteur vietnamien du textile-habillement depuis le début de l'année a atteint 12,8 milliards d’USD, en hausse de 7,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le secteur des chaussures et sacs à main a atteint près de 7,9 milliards d’USD, soit une hausse de 7,3% ; le bois et produits en bois représentent une grande partie de l'industrie du meuble et des appareils électroménagers, qui a également atteint 4,9 milliards d’USD, soit une augmentation de plus de 25% en un an.

Duong Thi Minh Tuê, membre de l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), a déclaré que les États-Unis pourraient réduire leurs taux d'intérêt, ce qui stimulerait la demande des consommateurs et donc d'importations.

Le marché européen avait également surmonté une récession et les stocks de la période précédente étaient épuisés, de sorte que la demande avait recommencé à augmenter. De nombreuses entreprises vietnamiennes de la filière bois avaient des commandes jusqu'à fin 2024, a-t-elle indiqué.

Concernant le secteur textile, le vice-président de l'Association vietnamienne du textile-habillement (VITAS), Trân Nhu Tung, a déclaré que l'objectif de chiffre d'affaires à l'exportation en 2024 était fixé à 44 milliards d’USD. Au cours des cinq premiers mois de l'année, les commandes des entreprises se sont améliorées. Les produits de mode vietnamiens présentent de nombreux avantages compétitifs en termes de qualité et de capacité à répondre à des exigences strictes en matière de travail et d'environnement.

Plus important encore, la mode vietnamienne a profité des nombreuses incitations des 16 accords de libre-échange bilatéraux et régionaux que le Vietnam a signés.

En outre, ces pays continuent de promouvoir des stratégies visant à diversifier leurs sources d'approvisionnement, chaînes d'approvisionnement et investissements, permettant aux exportations vietnamiennes de jouer un rôle important et de participer plus profondément à la chaîne de production et à la valeur mondiale.

Cependant, de nombreuses entreprises étaient confrontées à des difficultés car les principaux marchés d'exportation tels que les États-Unis, l'UE, les pays d'Asie du Nord-Est ou les pays du CPTPP établissaient de plus en plus de nouvelles normes plus strictes telles que le respect de l'environnement, des critères de développement durable et une production circulaire.

Les produits d'exportation devaient répondre à des exigences plus élevées en matière de traçabilité des matériaux, de certification de sécurité ainsi qu'aux réglementations sur la gestion forestière et l'utilisation de produits chimiques.

Afin de bien répondre à ces exigences, les entreprises vietnamiennes devraient moderniser leurs lignes de production et appliquer le modèle d’économie circulaire.

Se coordonner étroitement avec les fournisseurs

De plus, étant donné que les gammes de produits doivent constamment modifier leur conception pour s'adapter aux tendances et aux goûts du marché, les entreprises doivent toujours modifier de manière proactive leurs designs et mettre à jour les tendances du marché.

Les entreprises vietnamiennes doivent utiliser de l'énergie propre, prendre des engagements et des mesures spécifiques pour se convertir à une production durable respectueuse de l'environnement afin de répondre à des exigences de plus en plus strictes des marchés importateurs, a déclaré Trân Nhu Tung.

Le directeur du Centre de promotion des investissements et du commerce (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville, Trân Phu Lu, a déclaré que la mode, les meubles et les articles ménagers vietnamiens présentaient des avantages à l'exportation, notamment en termes de qualité. Cependant, les contraintes financières et humaines compliquent la possibilité pour les entreprises nationales de rivaliser avec les grandes marques mondiales.

Il leur a suggéré d'optimiser la transformation numérique de la production, de se coordonner étroitement avec les fournisseurs, de proposer des plans de production et de gestion flexibles et de surveiller de près les évolutions du marché.

