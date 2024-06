Redoubler d'efforts pour développer le secteur agricole

Le secteur agricole doit déployer des efforts concertés pour dégager des obstacles sur les institutions, mécanismes, politiques agricoles, ainsi que sur le marché domestique et développer des marques de produits agro-sylvicoles et aquatiques sur le marché international.

Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, membre permanent de la sous-commission des documents du XIVe Congrès national du Parti, a fait cette proposition lors d'une séance de travail le 14 juin à Hanoï avec des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Après avoir écouté un rapport du ministère sur la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, Nguyên Xuân Thang a apprécié les réalisations considérables et globales du secteur. L'agriculture s'est affirmée être un pilier important de l'économie, a-t-il déclaré, faisant l'éloge des initiatives révolutionnaires du secteur, des modèles de développement dynamiques et des efforts déployés pour surmonter des défis formidables.

Il a exhorté le secteur à continuer de travailler pour atteindre les objectifs fixés dans la Résolution du XIIIe Congrès du Parti, à augmenter l'industrie manufacturière pour qu'elle s'engage davantage dans les chaînes de valeur, à promouvoir le développement de modèles éco-agricoles ainsi que l'application de technologies avancées dans la production, tout en poursuivant la transformation numérique et la transition verte pour protéger l’environnement, répondre au changement climatique et améliorer les revenus des agriculteurs.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan, le secteur a renouvelé son modèle de croissance, élargi l'agriculture et l'économie rurale en tandem avec un nouveau développement des zones rurales et accordé l'attention voulue à la production de cultures commerciales.

La délégation de travail a pris note de la recommandation du ministère de faire rapport ultérieurement à la sous-commission.

