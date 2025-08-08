Vietnam - Angola : promouvoir une bonne relation solide pour une coopération efficace et substantielle

Dans le cadre de la visite d’État du président Luong Cuong en République d’Angola, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son a rencontré le ministre des Relations extérieures de l’Angola, Téte António.

Bùi Thanh Son a remercié le ministère angolais des Relations extérieures pour son rôle actif dans le développement des relations bilatérales et dans la préparation de cette visite historique. Il a proposé que les deux ministères coopèrent étroitement afin de mettre en œuvre les résultats de la visite.

Le ministre Téte António a salué cette visite, qu'il a qualifiée de jalon important dans l’histoire des relations Vietnam - Angola. Elle devrait renforcer les domaines de coopération existants et en ouvrir de nouveaux, contribuant ainsi à un développement plus large et plus profond des liens bilatéraux. Il a appelé les deux nations à tirer parti de cette solide base relationnelle pour promouvoir une coopération concrète et efficace dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des résultats de la visite, d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et d’exploiter pleinement les mécanismes existants, notamment le Comité intergouvernemental Vietnam - Angola. Elles ont identifié comme priorités la coopération agricole, la sécurité alimentaire et la filière rizicole, tout en encourageant les échanges et partenariats entre entreprises des deux pays.

Bùi Thanh Son a également exprimé le souhait que les autorités angolaises facilitent les activités des citoyens et entreprises vietnamiens sur leur territoire, afin de contribuer au développement socio-économique de l’Angola et au renforcement de l’amitié bilatérale. Il a invité Téte António à se rendre prochainement au Vietnam, invitation que ce dernier a acceptée avec plaisir.

