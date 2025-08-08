La Vietnam souhaite renforcer ses relations avec l’île grecque de Rhodes

L’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a effectué du 4 au 6 août une visite de travail à Rhodes, la plus grande île de l’archipel grec du Dodécanèse, au sud-est de la mer Égée.

Lors d’une rencontre avec Chalkias Konstantinos, maire adjoint de Rhodes chargé de l’économie, des finances et du patrimoine culturel, la diplomate a été informée de la richesse historique, de l’architecture distinctive et du patrimoine culturel de l’île. Rhodes abrite une vieille ville médiévale bien préservée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’une des destinations touristiques les plus réputées d’Europe.

L’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a présenté le potentiel maritime et insulaire du Vietnam, établissant des parallèles avec Rhodes dans leur volonté commune de développer une économie maritime. Le gouvernement vietnamien attache de l’importance à la croissance économique durable et verte, qui va de pair avec la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine, a-t-elle déclaré.

Doté d’un long littoral, le Vietnam considère l’économie maritime, et notamment le tourisme, comme un moteur essentiel de son développement national. Le pays accueille plus de 17,5 millions de touristes étrangers et voit plus de 5 millions de Vietnamiens voyager à l’étranger chaque année, nombre d’entre eux souhaitant visiter la Grèce, a-t-elle fait savoir.

Mettant en avant les atouts communs des deux parties, la diplomate vietnamienne a exprimé son espoir d’une coopération plus étroite avec Rhodes, notamment dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de l’éducation et de l’emploi.

Elle a suggéré de mettre en lumière le Vietnam lors des festivals culturels de Rhodes, avec la présence de la communauté vietnamienne locale, de renforcer les partenariats entre les agences de voyage vietnamiennes et les partenaires rhodiens, et d’encourager les échanges universitaires dans le tourisme et l’hôtellerie par le biais de stages étudiants. Elle a également suggéré que Rhodes accueille des travailleurs vietnamiens pour soutenir son secteur touristique, notamment dans l’hôtellerie, la restauration et les services.

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a invité les responsables rhodiens à se rendre au Vietnam afin d’explorer des pistes de coopération concrètes et d’envisager un jumelage avec une localité côtière vietnamienne.

Pour sa part, le maire adjoint Chalkias Konstantinos a salué les propositions de l’ambassadeur, se montrant ouvert à de nouvelles discussions pour promouvoir une collaboration concrète.

Lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne de Rhodes, forte d’une centaine de personnes, l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong les a informés des récentes modifications apportées aux lois et politiques vietnamiennes en matière de nationalité, d’identification, de terres, de logement et d’investissement immobilier, afin de renforcer les liens entre les Vietnamiens d’outre-mer et leur patrie.

Elle a encouragé la communauté à participer aux prochains événements organisés par le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et les associations vietnamiennes en Europe, notamment ceux visant à impliquer les jeunes générations. Elle a également exhorté la communauté à nommer un représentant pour assurer la liaison avec le réseau vietnamien en Grèce et l’ambassade du Vietnam.

