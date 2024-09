Rétablissement de l’alimentation en électricité à plus de 4,8 millions de clients

Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a déclaré qu'en raison des impacts du typhon Yagi et des pluies diluviennes après son passage, de nombreuses lignes et stations électriques dans différentes provinces et grandes villes du Nord ont rencontré des incidents.

Photo : VNA/CVN

Grâce aux grands efforts des unités de la Compagnie générale d'électricité du Nord (EVNNPC), au matin du 11 septembre, l'alimentation électrique a été rétablie pour 4,8 millions de clients sur un total de plus de 5,9 millions de clients touchés par le typhon Yagi, soit un taux de 81,3%.

Selon EVN, les unités de la Compagnie générale d'électricité du Nord continuent à travailler en urgence, en mobilisant des ressources humaines, des moyens, du matériel et des équipements nécessaires, pour surmonter les conséquences du typhon Yagi et de rétablir le plus rapidement possible l'approvisionnement en électricité aux clients affectés.

VNA/CVN