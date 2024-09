Électricité

Le courant rétabli pour près de 99% des clients touchés par le super typhon Yagi

Le courant a été rétabli pour plus de 6,03 millions des 6,1 millions de clients d'EVN (Vietnam Electricity) touchés par le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi, soit près de 99%.

Photo : VNA/CVN

Selon la nouvelle annonce du groupe, 1.640 des 1.678 lignes électriques moyenne tension qui ont subi des pannes en raison de la tempête ont été rétablies dans l'après-midi du 17 septembre.

Les efforts globaux de rétablissement du courant dans les zones touchées sont presque terminés. Dans la province de Quang Ninh, au Nord, directement touchée par la tempête le 7 septembre, l'électricité a été rétablie pour plus de 85% des clients.

Les unités d'EVN dans le nord du Vietnam continuent de mobiliser du personnel, des véhicules et des équipements pour réparer les dégâts causés par la tempête et assurer le rétablissement complet de l'électricité dans les régions restantes dès que possible.

La Central Power Corporation (EVNCPC) et la Hanoi Power Corporation (EVNHanoi) ont respectivement déployé 273 et 200 travailleurs à Quang Ninh pour aider à rétablir le réseau électrique.

En raison des fortes pluies qui ont suivi le typhon, un grand volume d'eau s'est écoulé dans les réservoirs hydroélectriques du Nord, ce qui a entraîné la libération contrôlée d'eau conformément aux instructions du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles. Les niveaux d'eau dans ces réservoirs baissent progressivement.

En conséquence, à partir de 10 heures du matin le 17 septembre, les centrales hydroélectriques de Tuyên Quang, Lai Châu, Ban Chat, Huoi Quang, Son La et Hoa Binh ont fermé toutes les vannes des déversoirs conformément aux instructions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré EVN.

Le groupe a noté que le réseau électrique de 500 kV s'est complètement rétabli, les 14 incidents ayant été résolus. La ligne de 500kV Circuit-3 récemment inaugurée de Quang Trach (province centrale de Quang Binh) à Pho Nôi (province du nord de Hung Yên), qui est officiellement entrée en service le 29 août, n'a subi aucun dommage significatif.

Le réseau électrique de 220 kV a connu les 10 incidents de poste de transformation et 38 des 40 incidents de ligne électrique résolus. Dans le même temps, le réseau de 110 kV a connu 101 pannes de poste de transformation sur 104 et 186 pannes de ligne sur 190 résolues.

Auparavant, les vents violents induits par le typhon Yagi, les fortes pluies et les inondations dans 17 provinces du nord ont provoqué des pannes de courant généralisées. En plus des dommages au réseau, de graves inondations dans certaines zones ont forcé l'arrêt temporaire des opérations pour assurer la sécurité électrique.

VNA/CVN