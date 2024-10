EuroCham : les entreprises européennes au Vietnam affichent plus d’optimisme

Le score BCI a connu une augmentation notable, passant de 45,1 au troisième trimestre 2023 à 52,0 au troisième trimestre 2024, marquant une forte reprise au cours d’une année turbulente en raison des conditions extérieures difficiles.

Photo : VNA/CVN

Les résultats de l’enquête ont également montré que 47,4% des entreprises interrogées estiment que la situation macroéconomique du Vietnam s’améliorera au cours du prochain trimestre. La dernière enquête d’EuroCham a montré que l’optimisme à long terme reste élevé, 69,3% des répondants s’attendant à un climat des affaires favorable au cours des cinq prochaines années.

Ces perspectives positives sont encore renforcées par l’attractivité soutenue du Vietnam en tant que destination d’investissement, 67% des entreprises européennes recommandant toujours le pays malgré les défis actuels. Bruno Jaspaert, président d’EuroCham Vietnam, a déclaré que malgré la récente pression économique provoquée par le typhon Yagi, la résilience et l’adaptabilité de l’économie vietnamienne et des entreprises européennes qui y opèrent sont évidentes dans cette dernière enquête.

Ces résultats ne sont pas que des chiffres, ils témoignent de l’évolution du rôle du Vietnam en tant que pôle commercial stratégique, a-t-il ajouté. Suite au nouveau décret sur le mécanisme de l’accord d’achat direct d’électricité (DPPA) publié en juillet de cette année, près de 30% des répondants s’attendent à bénéficier de projets d’énergie renouvelable, renforçant encore l’engagement du Vietnam en faveur d’une transition verte.

Un prestataire de services sur quatre et une entreprise de 100 employés ou plus prévoient que le DPPA leur sera bénéfique modérément ou significativement. Thue Quist Thomasen, PDG de Decision Lab, a déclaré que si l’enquête montre une amélioration globale, les défis mis en évidence - en particulier dans le domaine de la transformation numérique - soulignent la nécessité d’efforts concertés pour améliorer ces domaines. En outre, l’application de la technologie sera un facteur clé pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus et à s’adapter aux futures normes de durabilité, a-t-il indiqué.

L’enquête trimestrielle BCI, menée par Decision Lab, constitue un outil essentiel pour comprendre les perceptions des entreprises et des investisseurs européens et liés à l’Europe sur le marché vietnamien. Comme au cours des trimestres précédents, l’enquête montre que les trois principaux obstacles opérationnels pour les entreprises européennes sont les charges administratives, les réglementations peu claires et les difficultés à obtenir des licences et des permis.

Menée depuis 2011, l’enquête BCI recueille les commentaires du vaste réseau de 1.400 membres d’EuroCham Vietnam dans un large éventail de secteurs. Cette enquête fournit des informations précieuses sur le paysage commercial actuel au Vietnam et sur les attentes pour son avenir. L’enquête BCI est considérée comme un indicateur clé de l’activité économique du pays.

VNA/CVN