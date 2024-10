Vietnam Airlines ouvre des lignes directes vers Munich

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a lancé le 5 octobre son premier et unique vol direct entre le Vietnam et Munich, capitale du Land de Bavière (Allemagne).

Le vol inaugural, VN35, a décollé de l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï à 00h05 (heure locale). Dans l'autre sens, Vietnam Airlines a organisé la cérémonie d'inauguration de cette ligne aérienne le même jour avant le départ du vol de Munich à Hanoï à 13h35 (heure locale).

Vietnam Airlines effectue deux vols par semaine entre Hanoï et Munich, tous les vendredis et dimanches au départ de Hanoï, et tous les lundis et samedis au départ de Munich.

En outre, Vietnam Airlines prévoit de lancer le 7 octobre une ligne reliant Hô Chi Minh-Ville à Munich. Cette ligne est desservie par un vol hebdomadaire tous les lundis, avec un vol retour tous les mardis. À partir de décembre 2024, Vietnam Airlines y ajoutera un vol supplémentaire, avec des départs de Hô Chi Minh-Ville tous les mercredis et des départs de Munich tous les jeudis.

Avec cette nouvelle destination, 100% des vols de Vietnam Airlines sont opérés par des gros-porteurs modernes, ce qui permet aux passagers de se sentir à l'aise lors de longs voyages et de respecter des normes environnementales.

Selon Lê Duc Canh, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, l'ouverture de ces lignes directes marque un jalon important dans l'expansion de son réseau de vols internationaux. Elle ouvre non seulement de nouvelles opportunités touristiques et commerciales, mais contribue également à promouvoir une coopération intégrale entre le Vietnam et l'Allemagne.

Munich est l'un des centres économiques, culturels et touristiques d'Europe. Pour Vietnam Airlines, il s'agit non seulement d'une destination stratégique importante, mais aussi d'un marché potentiel. Avec l'ouverture de nouvelles liaisons vers Munich, la compagnie aérienne exploitera un total de quatre liaisons au départ de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers deux grandes villes allemandes que sont Francfort et Munich, avec une fréquence de 14 vols par semaine.

