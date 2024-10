Un système bancaire ouvert est essentiel pour une ville intelligente

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence la semaine dernière, Hà Minh Hai a déclaré que la mise en œuvre de solutions de paiement sans espèces dans les services publics, les transports et la sécurité sociale, ainsi que les factures électroniques et les rues de paiement intelligentes, ont conduit la ville à obtenir des résultats initiaux importants dans le développement des zones urbaines numériques.

Il a ajouté que les méthodes de paiement sans espèces telles que les cartes bancaires, les portefeuilles électroniques, les codes QR et les paiements mobiles ont également apporté des avantages significatifs aux résidents.

Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Thiêt Dung, a souligné l'importance d'établir un lien étroit entre les villes intelligentes et la transformation numérique dans le système bancaire.

Pham Thiêt Dung a déclaré que la Banque d'État, les institutions financières et les fournisseurs de services de paiement se transformaient progressivement, changeant leurs modèles d'exploitation en plus de connecter et d'intégrer des plateformes technologiques, des solutions de paiement et le partage de données pour développer un écosystème bancaire ouvert.

Nguyên Hoàng Long, directeur général adjoint de la National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS), a déclaré que son entreprise s'était concentrée sur la fourniture de méthodes de paiement numériques pour aider Hanoi et d'autres localités à construire des villes intelligentes.

Actuellement, NAPAS facilite les paiements mobiles comme les transferts d'argent rapides et les paiements pour les services publics.

NAPAS a également intégré de nouvelles technologies, numérisant les cartes de crédit physiques dans les téléphones mobiles et les intégrant dans les appareils pour offrir une expérience utilisateur plus pratique.

Nguyên Hoàng Long a ajouté que son entreprise pilote également les paiements pour les tickets de voiture électrique Vinbus et propose de coordonner et d'étendre les paiements pour d'autres lignes de bus et de transports publics, dans le but d'aider les gens à adopter des méthodes de paiement intelligentes.

D'autres participants à l'événement ont déclaré qu'au Vietnam, certaines banques ont été les premières à intégrer des services avec des partenaires fournisseurs, ouvrant une nouvelle direction pour le secteur financier.

Photo : VNA/CVN

Afin de promouvoir le développement de l'open banking, il est nécessaire de continuer à améliorer le cadre juridique, de moderniser l'infrastructure technologique et de garantir la sécurité et la confidentialité des données. Cela nécessite de sensibiliser la population aux services financiers numériques et de créer une base de données nationale des clients des banques pour créer un écosystème financier durable et sûr.

Pour la deuxième année consécutive, Hanoï figure dans la liste des 100 villes les plus intelligentes du monde.

Selon le vote de l'Institut international pour le développement de la gestion en collaboration avec l'Organisation mondiale des villes intelligentes et durables, la liste d'avril a classé Hanoï à la 97e place, gagnant trois places par rapport à 2023.

Pour grimper dans le classement, Hanoï a construit un modèle avec pour objectif que d'ici 2030, la capitale devienne une ville plus moderne qui puisse se connecter progressivement au réseau de villes intelligentes dans la région au sens large.

VNA/CVN