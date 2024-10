Le Premier ministre demande de favoriser le développement des entreprises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 7 octobre 2024 le dépêche officiel n°103/CD-TTg visant à aider les entreprises à surmonter les difficultés et à promouvoir la production et les activités commerciales fin 2024 et les années suivantes.

>> Favoriser l’accès au crédit des entreprises, un impératif

>> Hô Chi Minh-Ville continue d’encourager les investissements dans les projets médicaux

Il est prévu que d'ici la fin de 2024 et les années suivantes, l'économie vietnamienne sera encore confrontée à de nombreux défis et que la force interne des entreprises, en particulier le secteur économique privé, sera encore confrontée à de nombreuses difficultés. Par conséquent, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux branches d'élaborer et de promulguer des politiques, de créer un environnement favorable au développement des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Les politiques de soutien doivent être pratiques et efficaces pour que les entreprises puissent rivaliser sainement et efficacement entre les secteurs économiques, a souiligné le chef du gouvernement, ajoutant qu'il faut réduire les coûts des entreprises afin d'améliorer leur compétitivité, supprimer les procédures administratives et les licences inutiles et inappropriées.

Le Premier ministre a demandé de promouvoir le mécanisme de coopération public-privé, et rechercher un certain nombre d'initiatives révolutionnaires pour transformer l'économie vers une économie verte, telles que le développement des énergies renouvelables, des pôles et des parcs industriels et de services verts ; le développement et la production de l’hydrogène vert et de l’ammoniac à des prix compétitifs.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de rechercher et d'élaborer des politiques fiscales appropriées pour soutenir le développement durable des entreprises, dont les PME, continuer à mettre en œuvre efficacement les politiques promulguées en matière de réduction des impôts et d’extension du paiement des impôts et accélérer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises conformément à la loi.

Le ministère du Plan et de l'Investissement doit rechercher et perfectionner les institutions et les mécanismes politiques pour développer les entreprises de manière rapide, complète et durable, en particulier les mécanismes visant à encourager l'innovation et à promouvoir la force endogène des entreprises, au service du développement économique, créant des emplois et des moyens de subsistance pour la population.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit renforcer le soutien à la promotion du commerce pour diversifier la production les marchés de la chaîne d'approvisionnement,... encourager les entreprises à exporter des produits vers les marchés étrangers, organiser des foires pour stimuler la demande des consommateurs et d'autres formes pour augmenter le pouvoir d'achat du marché intérieur.

Le Premier ministre a chargé la Banque d'État du Vietnam d'ordonner aux institutions de crédit de continuer à réduire les coûts, à renforcer l'application des technologies de l'information pour réduire les taux d'intérêt des prêts, promouvoir la croissance du crédit et se concentrer sur les secteurs de production et d'affaires, les domaines prioritaires et les moteurs de croissance de l’économie (moteurs de croissance traditionnels et nouveaux moteurs de croissance).

En outre, elle doit coordonner de toute urgence les agences compétentes pour dégager les obstacles et déployer efficacement un programme de crédit de 140.000 milliards de dôngs pour les prêts au logement social et les programmes de crédit pour les produits forestiers et aquatiques.

Le Premier ministre a également demandé aux localités de rencontrer, d'échanger et d'écouter les commentaires et recommandations des entreprises afin d'élaborer rapidement des objectifs, des tâches, des solutions de développement, et d’aider les entreprises locales, en particulier les PME, confrontées à des difficultés dues à des tempêtes et inondations, en termes de financement, de légalité, de procédures foncières, de déblayage de terrain...

VNA/CVN