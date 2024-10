Le total des capitaux d'investissement social décaissés en neuf mois en hausse de 6,8%

Dans son rapport publié le 6 octobre, l'Office général des statistiques a déclaré que les capitaux décaissés dans le secteur public ont dépassé 664 trillions de dôngs, en hausse de 4,1% par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que les montants dans les secteurs non étatiques et d'investissement direct étranger ont dépassé 1,33 quadrillion de dôngs et 415,6 trillions de dôngs, en hausse de 7,1% et de 10,7%, respectivement.

L'investissement de l'État a un rôle important à jouer dans le développement de projets nationaux clés, contribuant à promouvoir la transition économique dans les localités à travers le pays, tout en servant de financement de démarrage pour attirer d'autres sources d'investissement, a-t-il déclaré.

La directrice générale de l'Office général des statistiques, Nguyên Thi Huong, a déclaré que dans le contexte des défis économiques mondiaux, l'accélération du décaissement des capitaux d'investissement ainsi que la mise en œuvre harmonieuse et efficace de solutions telles que la stabilisation macroéconomique, le bon contrôle de l'inflation et la création d'un environnement commercial sain sont parmi les facteurs cruciaux pour stimuler la croissance économique pendant le reste de l'année.

VNA/CVN