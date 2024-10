Efforts pour atteindre une croissance entre 7,6 et 8% au quatrième trimestre

Lors de la réunion périodique de septembre du gouvernement, qui s'est déroulée en ligne avec les 63 villes et provinces le 7 octobre, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que son ministère viserait une croissance d'environ 7,6 à 8% au quatrième trimestre 2024, ce qui permettra à la croissance de l'ensemble de l'année d'atteindre et même de dépasser 7%.

Photo : VNA/CVN

En vue d’y parvenir, le ministère du Plan et de l'Investissement a également proposé dix groupes de tâches et de solutions clés au quatrième trimestre comme le traitement des conséquences des tempêtes pour restaurer la production et les affaires, en profitant des opportunités offertes par les tendances de consommation de fin d'année et du Nouvel An lunaire.

Il est également nécessaire de continuer à donner la priorité aux ressources pour améliorer les politiques et les lois, créer un environnement favorable et ouvert et attirer des projets d'investissement de haute technologie à grande échelle, promouvoir et renouveler fortement les moteurs de croissance traditionnels de l’investissement, de la consommation et des exportations.

Le ministère insiste sur des solutions pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance issus de l'économie numérique, de la transformation numérique, de la transition verte... ainsi que la connectivité régionale.

Photo : VNA/CVN

Il faut aussi renforcer la coopération et organiser des dialogues économiques avec des partenaires stratégiques intégraux et des partenaires intégraux, continuer de promouvoir l'efficacité du mécanisme de groupe de travail pour travailler avec chaque entreprise et investisseur pour attirer des sociétés multinationales, des investisseurs stratégiques dans les domaines des puces, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle,.

Le ministère a exhorté à rechercher des programmes politiques suffisamment vastes, adaptés et réalisables pour soutenir les entreprises et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, déployer efficacement la stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs et se concentrer sur la recherche, la construction et l'achèvement du projet de centre financier international et régional, ainsi que du projet de développement des marchés du carbone et des zones de libre-échange dans les localités...

VNA/CVN