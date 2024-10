SpaceX et Meta veulent voir grand au Vietnam

De nombreuses grandes entreprises étrangères, en particulier celles en activité dans la technologie, envisageaient de lancer de nouveaux projets au Vietnam ou d'y étendre leur production et leurs activités, a-t-on appris la semaine dernière de la presse internationale.

Photo : icertglobal/CVN

Le site d'information Nikkei Asia a publié un article selon lequel le groupe SpaceX du milliardaire Elon Musk a l’intention d'investir 1,5 milliard d'USD au Vietnam dans le déploiement du service Internet par satellite Starlink.

Un autre géant technologique, Meta, va également accroître ses investissements au Vietnam dans l'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA), surtout la production de des casques de réalités mixtes Quest 3Sà partir de 2025, a cité The Economic Times.

Nick Clegg, président en charge des affaires étrangères mondiales de Meta, a récemment travaillé au Vietnam, pour partager la vision et les plans de coopération d'investissement de Meta au Vietnam. Ainsi, Meta commencera bientôt à tester Meta AI au Vietnam et lancera pleinement les services Business AI pour Messenger vers la fin de cette année.

Le secteur technologique continue de démontrer sa grande attractivité pour les investisseurs étrangers. Selon le site d'information Investment Monitor, Samsung investira 1,8 milliard de dollars dans une usine au Vietnam pour produire des écrans OLED pour les voitures et des équipements technologiques, portant ainsi à 22,4 milliards de dollars le capital d'investissement total du groupe au Vietnam.

Selon The Business Times, le Vietnam a pour objectif d'attirer les IDE pour financer le développement de l’IA et du big data. Le pays cherche à s’affirmer comme un centre mondial de technologie de pointe, avec des engagements de réduction des coûts logistiques et d’amélioration des infrastructures en vue de mieux attirer les investissements étrangers.

Raymond Mallon, un économiste australien, a déclaré : "La concentration des produits de plus grande valeur est très importante. Si l'industrie des semi-conducteurs peut se développer davantage, cela jouera un rôle important dans l'augmentation de la valeur intérieure du Vietnam".

Concernant la croissance future du Vietnam, le site d'information Vietnam Briefing a cité l'avis du Conseil d'administration du Fonds monétaire international selon lequel les perspectives sont positives. L'article a également souligné que l'économie vietnamienne devrait se redresser cette année grâce à une forte demande extérieure, des IDE stables et de bonnes politiques d'adaptation du gouvernement.

CPV/VNA/CVN