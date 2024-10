Le chef de la Commission économique centrale reçoit le président du FEM

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président exécutif du FEM

>> Le fondateur du WEF rencontre des jeunes de Hô Chi Minh-Ville

>> Le PM Pham Minh Chinh et le président du FEM rencontrent des jeunes vietnamiens

Le Professeur Klaus Schwab a exprimé son admiration pour les réalisations et le potentiel de développement économique du Vietnam, tout en saluant le cadre politique de développement économique que le pays met en place pour atteindre ses objectifs de développement rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que le Vietnam avait bien préparé en termes de stratégies et de politiques pour s'adapter aux nouvelles tendances mondiales, les recevoir et en tirer parti. Il a caractérisé la prochaine ère comme celle de l'économie intelligente, intégrant les connaissances, les technologies numériques, les données et l'intelligence artificielle. Ces facteurs importants, selon lui, auront un effet significatif sur la structure économique et la compétitivité nationale.

Il a souligné que l'économie intelligente ouvrirait la voie à de nouvelles professions et domaines d'activité inédits. Ces métiers, tous fondés sur la créativité, se manifesteront dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et particulièrement des services.

Le Professeur Klaus Schwab a mis en exergue que les économies évoluant rapidement vers l’économie intelligente, s'appuyant fortement sur les connaissances, les technologies numériques et l'IA, connaîtraient un développement plus rapide. Il a préconisé la création d'un environnement entrepreneurial efficient et efficace comme voie essentielle de développement.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Trân Luu Quang a souligné que le Vietnam avait élaboré de nouvelles préconisations, politiques et approches pour capitaliser sur les tendances et les mutations mondiales.

Il a mis en avant les priorités actuelles du Vietnam, notamment l'amélioration des institutions économiques, l'élaboration de politiques efficaces de soutien aux entreprises, et le développement des ressources humaines, afin de répondre aux exigences de la nouvelle ère et aux défis du changement climatique.

Les deux parties ont discuté du développement économique du Vietnam, des opportunités, des défis et des enjeux auxquels le pays fait face pour s'adapter aux tendances mondiales et renforcer sa croissance future.

VNA/CVN