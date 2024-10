Le Vietnam et la Tunisie promeuvent leur coopération commerciale

Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ont récemment organisé une conférence commerciale en ligne dans la capitale tunisienne Tunis, afin de renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et la Tunisie.

L’événement a réuni la participation de représentants d'un certain nombre de ministères locaux, de branches et de 60 entreprises des deux pays. C'était l'une des activités de la visite de travail de la délégation du Bureau commercial du Vietnam en Tunisie du 30 septembre au 4 octobre.

S'exprimant lors de l'événement, Mme Noha Dallagi, secrétaire générale de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, représentante de l’UTICA, a appelé les entreprises des deux parties à s'informer activement sur les avantages de chacune pour renforcer la coopération.

Elle a également appelé les entreprises vietnamiennes à étudier la possibilité d'investir, en établissant des coentreprises et des partenariats avec des partenaires tunisiens dans des domaines tels que la transformation, les nouvelles technologies, la pisciculture marine.

Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial vietnamien en Algérie et en Tunisie, a informé les participants de la situation économique et commerciale du Vietnam, des politiques d'import-export et des relations Vietnam - Tunisie.

Le Vietnam exporte vers la Tunisie des produits tels que du café brut, du poivre, des noix de cajou, des produits aquatiques, des machines et équipements, des rasoirs, des tissus et des chaussures, tout en important des produits aquatiques, des dattes, des produits chimiques, des produits en plastique, des vêtements et des matières premières pour la production d'aliments pour animaux.

Lors de la conférence, les participants ont estimé que la coopération commerciale entre les deux pays reste encore modeste, sans commune mesure avec son potentiel, car leurs entreprises n'ont pas prêté l'attention voulue aux marchés de chacun.

Les entreprises ont également souligné les difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment les prix élevés récents de certains produits d'exportation vietnamiens tels que le café ou le poivre, la forte augmentation des coûts de transport due aux conflits au Moyen-Orient et l'accent mis par la Tunisie sur les marchés de l'Union européenne (UE) et de l'Afrique en raison de la proximité géographique et des accords de libre-échange.

