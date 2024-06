Vietnam - UE : coopération économique, commerciale et d'investissement renforcée

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Duc Hai, a reçu le 26 juin à Hanoï une délégation d'entreprises du Conseil d'affaires UE - ASEAN conduite par son président Jens Ruebbert et le président de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Dominik Meichle.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Nguyên Duc Hai a apprécié les contributions des entreprises européennes en général, du Conseil d'affaires UE - ASEAN et d'EuroCham Vietnam en particulier au développement économique et socio-économique du Vietnam, ainsi qu'au partenariat et à la coopération intégrale Vietnam - Union européenne.

L'AN et le gouvernement du Vietnam accompagnent et créent toujours des conditions favorables pour que les entreprises investissent avec succès, de manière durable et à long terme au Vietnam, a affirmé Nguyên Duc Hai.

À cette occasion, Nguyên Duc Hai a proposé au Conseil d'affaires UE - ASEAN, à l'EuroCham Vietnam et à d'autres entreprises de l'UE d'augmenter leurs investissements et leurs affaires au Vietnam, de promouvoir les avantages de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) ainsi que d'autres accords entre le Vietnam et l'UE et les pays membres de l'UE.

Il leur a également demandé d'inciter les parlements des autres États membres de l'UE à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et la Commission européenne (CE) à retirer le carton jaune imposé au Vietnam pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Création d'un corridor juridique favorable

Nguyên Duc Hai a souligné que l'AN vietnamienne soutient et est prête à créer un corridor juridique favorable pour les activités d'investissement, de production et d'affaires des citoyens et des entreprises dans et hors du pays, y compris les entreprises européennes.

Appréciant les orientations du Vietnam en matière de développement économique durable, le président du Conseil d'affaires Europe - ASEAN a exprimé sa volonté d'investir et de coopérer avec le Vietnam dans de nombreux domaines.

Pour sa part, le président d'EuroCham Vietnam, Dominik Meichle, a émis le souhait de collaborer avec les ministères, branches, et agences de l'AN et du gouvernement vietnamiens pour promouvoir la coopération dans les temps à venir.

À cette occasion, les deux parties ont discuté des priorités de l'AN en matière de politique fiscale et de gestion des finances publiques, d'amélioration du climat d'affaires, d'attraction d'investissements étrangers, etc.

VNA/CVN