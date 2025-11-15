L'Éthiopie confirme son premier cas de virus Marburg

Le ministère éthiopien de la Santé a confirmé vendredi 14 novembre le premier cas de maladie à virus Marburg dans le pays, après l’infection d'un patient originaire de Jinka, dans le Sud de l’Éthiopie.

>> Rwanda : deux nouveaux cas de la fièvre de Marburg en une semaine

>> L'épidémie de la maladie à virus de Marburg au Rwanda est déclarée terminée

>> Huit morts en Tanzanie, l'OMS soupçonne le virus de Marburg

>> L'OMS envoie des fournitures médicales à la Tanzanie contre l'épidémie de MVD

Photo : CTV/CVN

Dans la même zone, neuf autres personnes ont développé des symptômes compatibles avec une fièvre hémorragique virale sévère, ont indiqué les autorités sanitaires. Des analyses sont en cours pour déterminer si ces cas sont liés au virus Marburg, tandis que des équipes locales mènent un suivi des contacts et renforcent la surveillance communautaire.

Le virus Marburg, rare mais mortel, est similaire au virus Ebola et provoque fièvre, vomissements, diarrhée et hémorragies. Il nexiste aucun vaccin homologué, ni traitement spécifique.

Lapparition du virus en Ethiopie intervient après des flambées enregistrées dans plusieurs pays africains, dont lAngola, la Guinée, le Rwanda, lOuganda et la Tanzanie. Les autorités éthiopiennes ont appelé la population à éviter tout contact avec des personnes présentant des saignements ou une fièvre inexpliquée, et à ne manipuler les corps quen utilisant un équipement de protection adapté.

Des équipes dintervention rapide ont été déployées à Jinka afin de contenir toute propagation éventuelle du virus.

APS/VNA/CVN