L'Éthiopie confirme son premier cas de virus Marburg

|Photo : CTV/CVN
Dans la même zone, neuf autres personnes ont développé des symptômes compatibles avec une fièvre hémorragique virale sévère, ont indiqué les autorités sanitaires. Des analyses sont en cours pour déterminer si ces cas sont liés au virus Marburg, tandis que des équipes locales mènent un suivi des contacts et renforcent la surveillance communautaire.
Le virus Marburg, rare mais mortel, est similaire au virus Ebola et provoque fièvre, vomissements, diarrhée et hémorragies. Il nexiste aucun vaccin homologué, ni traitement spécifique.
Lapparition du virus en Ethiopie intervient après des flambées enregistrées dans plusieurs pays africains, dont lAngola, la Guinée, le Rwanda, lOuganda et la Tanzanie. Les autorités éthiopiennes ont appelé la population à éviter tout contact avec des personnes présentant des saignements ou une fièvre inexpliquée, et à ne manipuler les corps quen utilisant un équipement de protection adapté.
Des équipes dintervention rapide ont été déployées à Jinka afin de contenir toute propagation éventuelle du virus.
APS/VNA/CVN