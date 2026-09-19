États-Unis - Venezuela : Trump rencontrera Rodriguez en marge de l’Assemblée générale de l’ONU

Donald Trump rencontrera la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU la semaine prochaine, a annoncé vendredi 18 septembre 2026 Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il s’agira d’une rencontre informelle plus que d’une réunion bilatérale en bonne et due forme, a-t-il précisé.

Depuis la capture du président Nicolas Maduro par un raid américain en janvier 2026, Donald Trump s’efforce de relancer l’exploitation des riches sous-sols vénézuéliens, en garantissant un accès privilégié des États-Unis à ses réserves de pétrole.

Washington et Caracas ont notamment annoncé en août que les États-Unis allaient prendre le contrôle de gisements dont le potentiel de production est estimé à 65 milliards de barils.

Photo : © Facebook / La Maison Blanche et le Bureau de la Présidence du Venezuela

Le président américain doit prononcer son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU mardi 22 septembre au matin, puis il aura une réunion bilatérale avec le Premier ministre britannique Andy Burnham, la première depuis l’arrivée de ce dernier au pouvoir, selon Mike Waltz.

Donald Trump doit également s’entretenir avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, et participer à une rencontre avec les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

L’an dernier, le président américain avait livré à la tribune une virulente critique de l’ONU et du multilatéralisme en général, tout en contestant le changement climatique et en appelant à imiter sa politique anti-immigration.

Le milliardaire de 80 ans s’était aussi abondamment plaint d’un problème de téléprompteur et d’une panne d’escalier mécanique qu’il avait subie.

AFP/VNA/CVN