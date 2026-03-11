L'ONU adopte une résolution proclamant la Journée internationale du café

Le 10 mars à New York, l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a adopté la résolution A/Res/80/249 proclamant le 1 er octobre "Journée internationale du café", afin de sensibiliser la communauté internationale à l’importance économique, sociale et culturelle du café ainsi qu’au rôle de la filière café dans le développement durable.

La résolution sur la "Journée internationale du café" a été proposée par le Brésil et un groupe central de 18 pays, dont le Vietnam, et a reçu le parrainage de 97 États membres de l’ONU, le plus haut niveau de soutien parmi les projets de résolution examinés jusqu’à présent par l’Assemblée générale lors de sa 80e session.

Selon la résolution, le café n’est pas seulement un produit agricole important, maisil possède également de profondes valeurs culturelles et sociales, étroitement liées à la vie et aux traditions de nombreux pays. La filière contribue de manière significative aux moyens de subsistance de millions de ménages, en particulier des petits exploitants agricoles, tout en générant d’importantes recettes pour de nombreux pays en développement.

La résolution reconnaît également le rôle de la chaîne de valeur mondiale du café dans la promotion de la croissance économique, la création d’emplois durables, la réduction de la pauvreté, la garantie de la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies.

L’adoption par l’Assemblée générale de cette résolution revêt une importance particulière pour le Vietnam, l’un des principaux pays producteurs et exportateurs de café au monde.

La résolution devrait encourager les pays, les organisations internationales et les parties prenantes à renforcer leur coopération afin de soutenir les agriculteurs et les communautés productrices de café, de promouvoir l’innovation et de favoriser le développement durable de la filière café, contribuant ainsi à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

