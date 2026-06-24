L'Assemblée générale des Nations unies adopte une déclaration politique sur le VIH/sida

L'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté mardi 23 juin une déclaration politique sur le VIH/sida et a réaffirmé son engagement à faire en sorte que le sida ne constitue plus une menace pour la santé publique d'ici fin 2030.

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Cette déclaration, adoptée par 149 voix pour, 8 contre et 14 abstentions, exprime une profonde préoccupation face au fait que le monde n'a pas atteint les objectifs mondiaux fixés pour 2025 en matière de VIH et n'est pas en voie de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030.

Elle réaffirme la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida de 2001 et les déclarations politiques sur le VIH/sida adoptées en 2006, 2011, 2016 et 2021, ainsi que l'objectif fixé dans le cadre des Objectifs de développement durable.

La déclaration s'engage à mener une action urgente au cours des cinq prochaines années, par le biais d'une riposte mondiale au VIH coordonnée, fondée sur des données probantes et centrée sur les personnes ; elle s'engage à renforcer la direction et l'appropriation par les pays et à garantir des ripostes nationales au VIH multisectorielles, intégrées et centrées sur les personnes, afin d'assurer la continuité des services et de l'impact au-delà de 2030.

Selon la déclaration, l'Assemblée générale des Nations unies organisera en 2031 une réunion de haut niveau sur le VIH/sida afin d'examiner les progrès réalisés en 2026 concernant les engagements pris en vue d'éliminer le sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030 et de pérenniser ces acquis à l'avenir.

"Cette déclaration politique est l'occasion pour nous de tirer parti de 25 ans d'engagement et de tracer la voie vers 2030 afin de démontrer que le multilatéralisme peut porter ses fruits," a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), lors de l'ouverture de la réunion lundi.

"Nous ne pouvons pas échouer, car nous savons ce que nous devons faire : nous engager en faveur du multilatéralisme ; maintenir le financement international tandis que les pays mobilisent leurs propres ressources ; protéger les droits des personnes vivant avec le VIH ; laisser les communautés prendre les rênes pour leur population ; et stimuler la science, afin que les innovations parviennent le plus rapidement possible à toutes les personnes qui en ont besoin," a-t-elle ajouté. "Si nous agissons ainsi, nous pourrons mettre fin au sida."

Les données de 2025 publiées par l'ONUSIDA montrent que des investissements soutenus, des avancées scientifiques et des efforts menés par les communautés ont permis d'enregistrer des progrès considérables dans la lutte contre le sida. Depuis 2010, les décès liés au sida ont baissé de 56%, les nouvelles infections par le VIH ont diminué de 43% et 32,1 millions de personnes (soit 78% des 40,9 millions de personnes vivant avec le VIH) ont désormais accès à un traitement.

Xinhua/VNA/CVN