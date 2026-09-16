Le Venezuela et le Royaume-Uni renforcent leurs relations diplomatiques

Le Venezuela et le Royaume-Uni ont convenu de renforcer leurs relations diplomatiques, a annoncé le 15 septembre le ministère vénézuélien des Affaires étrangères.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"À l'issue de discussions entre les autorités des deux pays, il a été convenu de renforcer les relations bilatérales avec le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", indique un communiqué publié par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Félix Plasencia.

Chris Elmore, sous-secrétaire d'État parlementaire britannique chargé des Amériques, des affaires multilatérales et des droits de l'homme, a également annoncé mardi dans une déclaration au Parlement que "le gouvernement a décidé de renforcer ses relations diplomatiques avec le Venezuela" et que "le Royaume-Uni et le Venezuela se sont mis d'accord sur leur intention de porter le niveau de leur représentation au rang d'ambassadeur".

Les relations entre la Royaume-Uni et le Venezuela s'étaient détériorées en 2019, lorsque le gouvernement britannique avait reconnu Juan Guaido, figure de l'opposition, comme "président par intérim constitutionnel du Venezuela".

Xinhua/VNA/CVN