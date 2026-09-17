Cameroun : 13 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram dans l'Extrême-Nord

Au moins treize personnes ont été tuées et une autre blessée dans une attaque attribuée à des éléments du groupe terroriste Boko Haram, survenue tôt jeudi 17 septembre dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, a-t-on appris de source municipale.

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Photo d’illustration : AFP/VNA/CVN

L'attaque s'est produite entre 1h et 2h du matin à Madegoua, une localité de l'arrondissement de Makary, dans le département du Logone-et-Chari, alors que les habitants étaient plongés dans leur sommeil, selon la même source.

Les assaillants ont spécifiquement ciblé la population civile. Le seul survivant blessé a été évacué vers l'hôpital privé de Mada, où il reçoit actuellement des soins, a-t-on ajouté.

Les autorités municipales attribuent cette attaque à des représailles liées à la saisie, il y a quelques mois, d'un important stock de munitions destiné aux combattants djihadistes.

La région de l'Extrême-Nord du Cameroun reste régulièrement la cible d'incursions de combattants de Boko Haram et de groupes dissidents, malgré les opérations militaires menées par l'armée camerounaise et ses partenaires de la Force multinationale mixte (FMM) dans le bassin du lac Tchad.

Xinhua/VNA/CVN