ONU : deux candidats supplémentaires proposés pour le poste de secrétaire général

Deux candidats supplémentaires ont été proposés pour le poste de prochain secrétaire général de l'ONU, selon des documents publiés mercredi 4 mars sur le site officiel du président de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

>> L'ONU lance une commission sur le "contrôle humain" de l'IA

>> ONU : réunion du Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Burundi, qui assure la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2026, a nommé Macky Sall, ancien président du Sénégal, tandis que le Costa Rica a proposé Rebeca Grynspan, économiste et ancienne vice-présidente du Costa Rica, pour ce poste.

Avec ces nouvelles nominations, ils sont actuellement quatre candidats en lice pour cette fonction. Les deux autres candidats sont l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, nommée par le Chili, le Brésil et le Mexique, et Rafael Grossi, actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, nommé par l'Argentine.

Dans une lettre adressée mercredi 4 mars aux États membres de l'ONU, la présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, a dévoilé les modalités des dialogues interactifs avec les candidats, prévus pour la semaine du 20 avril.

Les dialogues seront structurés autour des trois piliers des Nations unies, à savoir la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement. Chaque candidat présentera sa vision, suivie de questions et d'échanges avec les États membres, selon la lettre.

Les candidatures doivent être soumises avant les dialogues interactifs, et au plus tard le 1er avril, pour que les candidats soient éligibles à y participer, ajoute la lettre.

Xinhua/VNA/CVN