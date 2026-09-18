L'AG de l'ONU autorise Mahmoud Abbas à participer au débat général par visioconférence

L'Assemblée générale (AG) des Nations unies a adopté jeudi 17 septembre une résolution autorisant le président palestinien Mahmoud Abbas à participer au débat général de cette année par visioconférence, après que les États-Unis lui ont refusé un visa.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La résolution, adoptée par 152 voix pour, 3 contre et 4 abstentions, prévoit que la Palestine puisse présenter une déclaration préenregistrée de M. Abbas, qui sera diffusée dans la salle de l'Assemblée générale pendant le débat général de la 81e session, après avoir été présentée par son représentant présent physiquement.

La résolution prévoit également que la Palestine puisse prononcer des déclarations par vidéoconférence ou soumettre une déclaration préenregistrée lors des réunions de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux Etats.

La résolution autorise la Palestine à présenter une déclaration préenregistrée de son président ou de tout autre représentant de haut niveau lors de toute réunion de haut niveau ou conférence de l'ONU, ainsi que lors de conférences et réunions internationales organisées sous les auspices de l'Assemblée générale ou d'autres organes onusiens, si les représentants de la Palestine sont empêchés de participer aux réunions de l'ONU.

Les États-Unis ont prolongé mercredi 16 septembre les restrictions en matière de visas à l'encontre des responsables palestiniens, dont Mahmoud Abbas, l'empêchant ainsi d'assister en personne à la semaine de haut niveau de l''Assemblée générale de l'ONU pour la deuxième année consécutive.

Xinhua/VNA/CVN