Ursula von der Leyen favorable à l'intégration du Canada comme "membre associé" de l'UE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé mercredi 16 septembre que le Canada devienne le " premier membre associé " de l’Union européenne. Une formule encore sans définition juridique dans les traités de l’Union.

>> Le Canada riposte en imposant des surtaxes de 15 à 50% aux États-Unis

>> Le Canada "prend son avenir en main", annonce le PM aux chefs d'entreprise

>> Le Canada veut attirer des milliards de dollars de capitaux étrangers

Photo : AFP/VNA/CVN

Devant le Premier ministre canadien Mark Carney, invité au Parlement européen à Strasbourg à l’occasion du discours annuel sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen a affirmé vouloir porter la relation bilatérale "au plus haut niveau possible". "Je voudrais donc œuvrer avec vous à la possibilité pour le Canada de devenir le premier membre associé de l’Union européenne", a-t-elle déclaré.

L’annonce a été accueillie par une longue ovation des eurodéputés pour Mark Carney. Le chef du gouvernement canadien est le premier dirigeant étranger à assister à ce rendez-vous politique annuel de la Commission européenne. Il doit s’exprimer jeudi 17 septembre devant le Parlement européen à Strasbourg.

Pour Ursula von der Leyen, les deux partenaires partagent une même lecture des grands défis contemporains, "de l’IA au changement climatique, de l’Arctique à la géopolitique". Elle a appelé Ottawa et Bruxelles à bâtir "un avenir commun", dans une relation qui dépasserait le seul cadre commercial.

Le Canada et l’Union européenne sont déjà liés par l’accord économique et commercial global, le CETA. Selon la présidente de la Commission, cet accord a contribué à une hausse de plus de 75% des échanges entre les deux rives de l’Atlantique en moins de dix ans. Mais, a-t-elle estimé, il est désormais "urgent de réinventer nos partenariats".

AFP/VNA/CVN