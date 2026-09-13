L'Iran, l'Irak et la Turquie appellent à empêcher l'escalade des tensions en Asie occidentale

L'Iran, l'Irak et la Turquie ont souligné la nécessité d'empêcher une escalade des tensions dans la région d'Asie occidentale.

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Photo : ST/CVN

Cette question a été mise en avant lors d'entretiens téléphoniques distincts samedi 12 septembre entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et ses homologues turc et irakien, selon des communiqués publiés dimanche matin par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Au cours d'un entretien téléphonique entre M. Araghchi et le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, les deux parties ont discuté des dernières évolutions de la situation régionale et ont souligné la nécessité d'empêcher toute nouvelle escalade des tensions et l'extension des conflits dans la région.

Ils ont également appelé à la poursuite des consultations et des efforts diplomatiques afin de contribuer à garantir la stabilité et la paix dans la région.

Lors d'un autre entretien téléphonique, M. Araghchi et le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, ont passé en revue les questions bilatérales, les évolutions de la situation régionale et les processus en cours, soulignant l'importance de maintenir la stabilité et la sécurité le long de leur frontière commune et de poursuivre leur coordination.

Ils ont également souligné la nécessité d'adopter des approches responsables face aux évolutions de la situation régionale et ont appelé à déployer des efforts pour empêcher l'escalade et la propagation des conflits dans la région.

Xinhua/VNA/CVN