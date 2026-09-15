Diversification des routes du pétrole : Paris et Badgad consolident leurs liens

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi ont plaidé lundi 14 septembre, dans une déclaration conjointe à l'issue d'un entretien à l'Élysée, pour une " diversification des routes d'exportation" des hydrocarbures au Moyen-Orient face à l'instabilité générée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe français TotalEnergies et le gouvernement irakien sont de leur côté "convenus d’engager des discussions sur plusieurs projets énergétiques", avec des "investissements à grande échelle", afin d'augmenter la production de pétrole en Irak, relève la même déclaration.

Emmanuel Macron et Ali al-Zaïdi, qui effectuait à Paris son premier déplacement en Europe depuis sa prise de fonction en mai - il est aussi attendu mardi à Berlin - ont souligné l’importance des "interconnexions régionales" et de la "diversification des routes régionales d’exportation" pour "garantir la sécurité énergétique régionale".

La situation ne cesse de s'envenimer dans la région avec la prise de contrôle vendredi 11 septembre par les Houthis du stratégique détroit de Bab el-Mandeb, qui s'ajoute à la crise autour du détroit d'Ormuz, provoquant une envolée du prix du pétrole au-dessus du seuil de 100 dollars.

Lors d'une rencontre avec Ali al-Zaïdi, le Pdg de TotalEnergies Patrick Pouyanné a fait part par ailleurs de sa volonté d'augmenter les investissements du groupe dans le secteur pétrolier irakien "à 16 milliards de dollars dans le futur", contre 12 milliards aujourd'hui, selon les services du Premier ministre.

Les deux pays, engagés ces dernières années dans la lutte contre le groupe jihadiste État islamique (EI), vont également approfondir leur coopération militaire, afin de renforcer notamment "les capacités irakiennes (de) protection des frontières" et le "soutien à la souveraineté de l’Irak sur son territoire".

Les deux gouvernements ont ainsi signé à l'Élysée une "feuille de route stratégique relative à l'acquisition d’équipements militaires français dans le cadre de la reconstruction et de la modernisation des capacités de défense de l'Irak".

La société française Harmattan, qui fabrique des drones, a également signé une lettre d'intention avec le ministère irakien de la Défense portant sur "les systèmes autonomes de défense aérienne", ont indiqué l'Élysée et l'entreprise, sans plus de précisions.

Le Premier ministre irakien s'est aussi engagé à "encourager" les discussions avec les entreprises françaises en matière de "mobilité aérienne, systèmes d'artillerie, systèmes anti-drone C-UAS et systèmes de défense et de surveillance aériennes".

AFP/VNA/CVN