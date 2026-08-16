États-Unis : deux fusillades font une mort et 9 blessés

Deux fusillades survenues samedi aux Etats-Unis, dans le Kentucky et en Virginie, ont fait un mort et neuf blessés, dont un enfant et un adolescent.

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Photo : AA/VNA/CVN

Une personne a été tuée et quatre autres blessées samedi 15 août au soir lors d'une fusillade dans un parc de Lexington, dans le Kentucky, ont rapporté les médias locaux, citant la police.

Selon le chef de la police de Lexington, Lawrence Weathers, la fusillade s'est produite au Charles Young Park, dans le centre-ville, où cinq personnes ont été touchées par balle. Parmi les blessés figurent un enfant de quatre ans, un adolescent de 14 ans et deux adultes. Tous ont été hospitalisés pour des blessures sans gravité, a précisé M. Weathers.

Une importante présence policière était toujours en place samedi soir dans le centre-ville de Lexington, et plusieurs routes environnantes ont été fermées, tandis que les policiers poursuivaient leur enquête. Les autorités n'ont divulgué aucune information concernant un suspect ou la victime décédée. Aucune arrestation n'a été effectuée.

Dans un autre incident survenu le même jour aux États-Unis, cinq personnes ont été blessées lors d'une fusillade à l'université d'État de Virginie, entraînant le confinement temporaire du campus.

Selon l'université, la fusillade impliquait "plusieurs suspects". Lorsque la police est arrivée sur les lieux, à l'extérieur d'une résidence universitaire, vers 1h30 du matin, heure locale (5h30 GMT), elle a découvert cinq personnes souffrant de blessures par balle. L'une des victimes se trouvait dans un état critique, tandis que les quatre autres avaient été blessées sans que leur vie ne soit en danger.

Le confinement du campus a ensuite été levé. La police du comté et celle du campus ont ouvert une enquête, tandis qu'aucune information sur une éventuelle arrestation n'était disponible dans l'immédiat.

L'université d'Etat de Virginie est située à Chesterfield, en Virginie. Les cours de la nouvelle année universitaire devaient commencer lundi, selon WTVR, une chaîne affiliée à CBS News.

Xinhua/VNA/CVN