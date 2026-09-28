Afrique du Sud : le bilan d'une des fusillades du weekend passe à 18 morts

Le bilan de l'une des deux fusillades qui ont endeuillé l'Afrique du Sud ce weekend est passé à 18 morts après le décès d'une personne hospitalisée, ont indiqué lundi 28 septembre les autorités, portant à 28 morts le bilan total.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La fusillade qui a fait 18 morts a eu lieu dans un bar de Wedela, à 80 km au sud-ouest de Johannesburg. Le mobile de l’attaque n'a pas encore été établi mais la région est le théâtre de rivalités entre gangs impliqués dans l’extraction illégale d’or.

Dix autres personnes ont été tuées dans une autre fusillade de masse qui a eu lieu dans un township près du Cap dans la nuit de samedi 26 septembre à dimanche 27 septembre.

À Johannesburg, ce sont pas moins de huit hommes armés de fusils d'assaut et de pistolets qui ont surgi samedi soir 26 septembre dans le bar, tuant 17 personnes et en blessant 15 autres.

"Une victime supplémentaire est décédée à l’hôpital, portant le nombre total de morts à 18", a indiqué lundi 28 septembre la police. "Seules quatre des victimes ont été identifiées, deux Sud-Africains et deux ressortissants du Lesotho".

Des milliers de mineurs non déclarés travaillent dans des puits de mine abandonnés en Afrique du Sud, beaucoup venant de l’ensemble de l’Afrique australe, notamment du Lesotho, pays enclavé au sein de l’Afrique du Sud.

Ce secteur a été associé au crime organisé, à des assassinats et à d’autres activités illégales.

Le pays d'environ 62 millions d'habitants enregistre en moyenne 60 meurtres par jour.

AFP/VNA/CVN