Fusillade dans une base militaire américaine : ce que l’on sait

Un sergent de l’armée américaine a tiré sur cinq autres soldats avec une arme de poing avant d’être maitrisé.

Un soldat américain a ouvert le feu mercredi 6 août sur une grande base militaire du sud-est des États-Unis, blessant cinq autres soldats avant d’être arrêté, ont fait savoir les autorités militaires, qui n’ont rien dit sur son mobile. Les cinq victimes "devraient s’en tirer", a indiqué un général sur place.

Photo : Lesoir.be/Reuters/VNA/CVN

Fort Stewart, près de la ville côtière de Savannah en Géorgie, et ses milliers de soldats ont été confinés pendant moins d’une heure après une alerte sur un tireur au sein des installations.

"Des soldats à proximité qui ont vu les tirs s’en sont immédiatement et sans hésitation pris au soldat et l’ont maitrisé, ce qui a permis aux forces de l’ordre de procéder à son arrestation", a déclaré le général John Lubas, à la tête d’une division basée à Fort Stewart.

Le tireur a touché cinq personnes, visiblement avec une arme de poing personnelle, avant d’être appréhendé, et les cinq blessés "sont tous dans un état stable et devraient s’en tirer", a ajouté le général lors d’une conférence de presse.

Les motivations du tireur, un sergent, ne sont pas établies, a-t-il précisé.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, s’est dit sur X (anciennement Twitter) "attristé par la tragédie d’aujourd’hui à Fort Stewart" et le président Donald Trump a été tenu informé de la situation, a fait savoir sur X sa porte-parole, Karoline Leavitt.

Avec plus d’armes à feu en circulation que d’habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tragédies n’épargnent aucun lieu, des écoles aux églises, des supermarchés aux boites de nuits, et aussi les bases militaires.

Lesoir.be/CVN