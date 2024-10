Établir un réseau pour connecter les Parcs du patrimoine de l'ASEAN au Vietnam

Dans le cadre de la mise en œuvre la stratégie nationale de la biodiversité à l'horizon 2030 avec vision à l'horizon 2050, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est en train d'élaborer un réseau pour connecter les Parcs du patrimoine de l'ASEAN au Vietnam.

>> Les géoparcs contribuent à lutter contre le changement climatique

>> Ressource pour une économie durable

>> Exploitation durable du géoparc de Lang Son

Lê Ngoc Tuân, directeur du Département de la coopération internationale relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré que le programme des Parcs du patrimoine de l'ASEAN est l'une des initiatives de coopération environnementale du bloc, qui a été lancée sur la base de la Déclaration sur les Parcs du patrimoine des ministres de l'Environnement de l'ASEAN en 2003 afin de conserver de manière globale les écosystèmes importants et uniques de la région.

Photo : VN+/CVN

Les trois objectifs stratégiques dudit programme comprennent l'élaboration des accords entre les Parcs du patrimoine de l'ASEAN et les parties concernées pour conserver les zones protégées prioritaires afin de faire face aux menaces qui pèsent sur l'environnement ; le renforcement de la capacité des agences de gestion des Parcs du patrimoine de l'ASEAN pour promouvoir la sensibilisation du public à la conservation et à l'engagement communautaire ; l'encouragement à la participation des communautés locales dans les efforts de conservation.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, le Vietnam doit élaborer des plans et des solutions pour la gestion durable des forêts ; déployer des outils et méthodes de suivi et d'évaluation; accroître la participation de la communauté locale dans la conservation; construire un financement durable pour les Parcs du patrimoine ASEAN...

Les Parcs du patrimoine de l'ASEAN sont définis comme des "zones protégées d'importance régionale pour la préservation de l'ensemble des écosystèmes caractéristiques de la région de l'ASEAN". Ces parcs apportent une contribution importante à la conservation des ressources génétiques, en garantissant une utilisation durable des écosystèmes, à maintenir les zones naturelles ayant une valeur culturelle et éducative et à sensibiliser la population des pays de l'ASEAN à la conservation de la biodiversité.

En tant que pays comptant le plus grand nombre de Parcs du patrimoine de l'ASEAN reconnus en Asie du Sud-Est, le Vietnam recense à ce jour 12 zones reconnues comme Parcs de ce genre. Le pays prévoit d'en avoir trois autres de ce type d'ici 2025.

VNA/CVN