Ouverture de la Journée des sports et de la famille de l'ASEAN à Genève

Plus de 500 diplomates et leurs familles des missions permanentes de l'ASEAN auprès des Nations unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales basées à Genève se sont réunis pour la Journée des sports et de la famille de l'ASEAN 2024.