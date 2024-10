La Malaisie propose trois stratégies pour renforcer la résilience économique de l'ASEAN

S'exprimant lors de la 24e réunion du Conseil de la communauté économique de l'ASEAN au Laos le 7 octobre, le ministre malaisien de l'investissement, du commerce et de l'industrie, Zafrul Abdul Aziz, a déclaré que la première stratégie est que l'ASEAN doit exploiter pleinement son potentiel commercial avec les économies stratégiques et émergentes, ce qui atténuera l'impact du ralentissement de la croissance, de la stagnation et des déséquilibres dans les économies traditionnelles.

En diversifiant les marchés, l'ASEAN peut réduire l'impact de la fragilité de la demande mondiale sur le potentiel de croissance de l'ASEAN.

La deuxième stratégie met l'accent sur la nécessité de stimuler le commerce intra-ASEAN à son plein potentiel pour développer la force économique régionale et protéger l'ASEAN des chocs mondiaux.

Le ministre Zafrul Abdul Aziz a exhorté les 10 États membres de l’ASEAN à éliminer les barrières commerciales et à éviter les politiques tournées vers l’intérieur, qui pourraient nuire à la croissance économique ainsi qu’aux populations à long terme. Il a également appelé à achever les négociations sur l’Accord actualisé sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) d’ici 2025 afin de renforcer l’intégration régionale.

La troisième stratégie vise à renforcer la résilience et l’agilité du bloc en développant des mécanismes solides pour gérer la volatilité économique, en investissant dans des industries tournées vers l’avenir et en renforçant la coopération régionale.

Après 2025, a-t-il déclaré, l’ASEAN devrait renforcer sa position en adoptant la durabilité et la réponse au changement climatique, en construisant une ASEAN résiliente numériquement et en garantissant la centralité de l’inclusion dans ses initiatives, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte et de réduire l’écart de développement.

Le ministre Zafrul Abdul Aziz a conclu en remerciant le Laos, président de l’ASEAN en 2024, et a exprimé son espoir de voir la région s’orienter vers l’agenda post-2025 en promouvant l’intégration économique régionale et dans la poursuite collective de la transformation de l’ASEAN en quatrième économie mondiale d’ici 2030.

VNA/CVN