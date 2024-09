Le Vietnam affirme son engagement envers la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN

La 32 e réunion du Conseil de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN (ASCC) s'est tenue le 26 septembre à Vientiane, sous la présidence de Suansavanh Viyaket, ministre lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme. La délégation vietnamienne était conduite par Luu Quang Tuân, directeur du Département de la coopération internationale du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.

>> La Chine est le premier partenaire commercial de l'ASEAN

>> Les échanges commerciaux entre l'ASEAN et l'Asie de l'Est ont dépassé 1,7 trillion d'USD en 2023

>> Le Vietnam à la réunion des hauts officiels de la défense de l’ASEAN au Laos

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la réunion, Luu Quang Tuân a salué les efforts des hauts fonctionnaires de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN, avec le soutien du Secrétariat de l'ASEAN pour préparer les activités communes de la Communauté, en particulier l'élaboration du Plan stratégique de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN après 2025.

Le Vietnam s'est engagé, de concert avec les autres pays membres, à intensifier la mise en œuvre des initiatives, à renforcer davantage les liens étroits entre les domaines concernés de la Communauté, ainsi qu'à promouvoir la cohésion et la compréhension au sein de l'ASEAN afin de forger l'image d'une ASEAN dynamique, inclusive et durable sur la scène internationale, a déclaré Luu Quang Tuân.

Photo : VNA/CVN

Les contenus relatifs au développement, à la connectivité et aux actions de l'ASEAN pour faire face aux défis, aux risques et au changement climatique continueront d'exiger des efforts accrus de la part de l'ASEAN. Chaque État membre, ainsi que l'ASEAN dans son ensemble, devra concentrer ses ressources et élargir ses partenariats afin d'atteindre les objectifs stratégiques, avec l'objectif global d'améliorer la qualité de vie des populations de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les participants ont écouté les rapports actualisés sur les domaines prioritaires de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN et les objectifs à atteindre en 2024. Ils ont également mis en lumière plusieurs autres points importants, examineront et adopteront le projet de rapport de la 32e réunion du Conseil de l'ASCC lors des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN.

VNA/CVN