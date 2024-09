Forum de coopération économique asiatique, un catalyseur pour les relations régionales

Organisé conjointement par l'Institut de recherche des entrepreneurs Vietnam - ASEAN et diverses organisations et associations vietnamiennes en Malaisie, le forum était une plateforme pour les entreprises vietnamiennes et celles d'autres économies de rencontrer, de partager des expériences, de se connecter, de chercher des partenaires potentiels et d'explorer de nouveaux marchés.

Photo : VNA/CVN

Luong Thi Kim Xuân, présidente de l'Institut de recherche des entrepreneurs Vietnam - ASEAN, également cheffe du comité d'organisation de cet événement, a exprimé son espoir que le forum aidera les entreprises étrangères à mieux comprendre le marché vietnamien, favorisant ainsi des voies innovantes et complémentaires pour les entreprises vietnamiennes. L'objectif est de stimuler une croissance mutuelle, de consolider leur position sur le marché et d'établir des marques de renom pour chaque produit.

Lors de l'événement, six intervenants issus de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Malaisie (NCCIM), de la Chambre de commerce et d'industrie de l'ASEAN en Malaisie, de la Chambre indienne des affaires internationales à Singapour, ainsi que de grandes entreprises malaisiennes et singapouriennes, ont souligné l'importance de développer un réseau cohérent et d'approfondir la compréhension du marché par le biais des chambres de commerce et d'industrie pour surmonter les différences, trouver une voie commune et assurer le succès des entreprises dans le contexte actuel de développement économique durable.

Anticipant les domaines de coopération prometteurs entre le Vietnam et la Malaisie, les intervenants ont identifié cinq secteurs clés : la transformation numérique, le commerce et les investissements, les échanges culturels et le tourisme, le développement de villes intelligentes, et les industries halal.

Dans le cadre du forum, les délégués ont eu l'opportunité de regarder des reportages présentant des entreprises asiatiques ayant surmonté avec succès divers défis.

Le Forum de coopération économique asiatique a affirmé le rôle important de la communauté des affaires, contribuant significativement à renforcer les liens d'amitié et la coopération économique entre le Vietnam et des pays régionaux. De plus, il a offert une opportunité pour promouvoir l'environnement d'investissement et d'affaires du Vietnam dans les secteurs suscitant un grand intérêt tels que la transformation numérique, l'électronique, l'intelligence artificielle (IA), l'informatique, l'industrie pétrolière, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, et l'agriculture de pointe.

Dans le cadre de cet événement, le comité d'organisation a annoncé la marque d'or asiatique 2024 et a honoré des entrepreneurs exemplaires du Vietnam, de Malaisie et de Singapour. En parallèle, les entreprises vietnamiennes, malaisiennes et singapouriennes ont présenté et exposé leurs produits et échangé sur leurs stratégies commerciales respectives.

L'événement a été marqué par la signature de deux accords de coopération stratégiques, dont l'un entre l'Institut de recherche des entrepreneurs Vietnam - ASEAN et l'Association Malaisie - Vietnam, et l'autre entre la société Bitexco Nam Long et l'entreprise malaisienne Alirantek (M) Sdn Bhd.

VNA/CVN