Le Vietnam réaffirme son engagement envers l'ASEAN à la veille des sommets de Vientiane

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information sur les contenus importants prévus auxs 44e et 45e sommets de l'ASEAN et des réunions connexes qui se tiendront à Vientiane, au Laos, du 8 au 11 octobre, le diplomate vietnamiena déclaré qu'avec le thème "ASEAN : renforcer la connectivité et la résilience", les réunions se concentreront sur les questions stratégiques relatives au bloc et à la région.

La délégation vietnamienne, qui sera dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, délivrera de nombreux messages importants sur l'ASEAN et son avenir lors des réunions, notamment la coopération au sein du bloc et entre celui-ci et ses partenaires, contribuant ainsi à la construction d'une communauté ASEAN plus connectée et plus résiliente.

En ce qui concerne le soutien du Vietnam au Laos, qui présidera l'ASEAN en 2024, le diplomate a déclaré que l'aide a été apportée sous diverses formes et sur la base d'une grande amitié, d'une solidarité particulière et d'une coopération intégrale, ainsi que d'un soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Le gouvernement vietnamien a offert un million de dollars au Laos plus tôt cette année pour soutenir les préparatifs du pays voisin aux événements de l'ASEAN, a-t-il expliqué.

En particulier, lors de sa visite d'État au Laos en juillet dernier, le président Tô Lâm a annoncé le don par le Vietnam de 20 automobiles fabriquées par le constructeur automobile VinFast pour servir les 44e et 45e sommets de l'ASEAN et les réunions connexes, a souligné l'ambassadeur, évoquant le soutien des ministères et agences vietnamiens à la partie lao.

Lors des visites et des rencontres entre les dirigeants des deux pays, le Vietnam a également apporté un soutien total et une coordination étroite avec le Laos pour faire avancer le Plan stratégique de la Vision 2025 de la communauté de l'ASEAN.

Ce partenariat démontre non seulement la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays, mais contribue également à faire progresser leur rôle et leur position sur la scène internationale, en aidant le Laos à remplir sa présidence de l'ASEAN, en consolidant la centralité de l'ASEAN pour faire face aux défis régionaux et en assurant la solidarité et le développement durable du bloc, a-t-il déclaré.

