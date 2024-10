L'ASEAN+3 devrait croître de 4,2 % en 2024

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

L'économie des pays ASEAN+3, à savoir la Chine, le Japon et la République de Corée, devrait croître de 4,1%, tandis que l'ASEAN devrait croître de 4,7% en 2024, selon l'économiste en chef d'AMRO, Hoe Ee Khor.

Hoe Ee Khor a déclaré que la dynamique de croissance de la région sera tirée par une reprise continue du commerce extérieur, une demande intérieure résiliente et une croissance robuste du tourisme en raison de l'assouplissement des politiques de visas dans certains pays.

Il a déclaré que le Vietnam sera le pays le plus performant parmi les pays de l'ASEAN et de l'ASEAN+3 en 2024 avec une prévision de 6,2%, suivi des Philippines et du Cambodge avec une croissance attendue de 6,1% et 5,6%, respectivement. L'Indonésie devrait croître de 5,1%, suivie de la Chine (5%), de la Malaisie (4,7%), du Laos (4,5 %), du Brunei (4%), de la Chine (3,3%), de la Thaïlande (2,8%), de la République de Corée (2,5%), de Singapour (2,4%), du Myanmar (1,8%) et du Japon (0,5 %).

L'inflation dans les pays de l'ASEAN+3 devrait être de 4,9% en 2024 et baissera à 4,1% en 2025. Dans le même temps, l'inflation dans les pays de l'ASEAN devrait être de 6,1% en 2024 et baissera à 4,9% en 2025.

VNA/CVN