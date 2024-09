La Chine est le premier partenaire commercial de l'ASEAN

Lors de la 23e réunion d'échange entre les ministres de l'Économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le ministère du Commerce de Chine, tenue le 22 septembre à Vientiane au Laos, le ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaithong Kommasith, a déclaré que l'ASEAN et la Chine étaient partenaires stratégiques, entretenaient des relations de coopération économiques à long terme et jouissait d'une forte intégration commerciale et d'investissement.