Le Vietnam à une réunion préparatoire des 44e et 45e Sommets de l’ASEAN

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a participé le 7 octobre au Laos à une réunion préparatoire des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et des Sommets connexes.

Plus de 20 activités auront lieu au Centre national des congrès du Laos du 8 au 11 octobre, avec la participation de plus de 2.000 délégués des pays membres de l'ASEAN, du Timor-Leste et des pays partenaires du bloc régional, ainsi que de nombreuses organisations internationales et régionales.

Photo : VNA/CVN

Il est prévu que plus de 80 documents seront soumis aux dirigeants pour approbation, concernant des domaines tels que la réponse au changement climatique, le développement agricole durable, le renforcement des liens entre les chaînes d'approvisionnement, la lutte contre la cybercriminalité, le développement de l'intelligence artificielle (IA)...

Lors de la réunion préparatoire, les participants ont hautement apprécié les préparatifs du Laos dans tous les aspects, affirmant qu'ils se coordonneraient étroitement avec Vientiane et contribueraient activement au succès des Sommets.

Ils ont discuté de la mise en œuvre des initiatives et des priorités de coopération de l'ASEAN en 2024, de l’élaboration de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045, de la feuille de route pour aider le Timor-Leste à devenir membre à part entière de l'ASEAN, du renforcement des relations extérieures de l'ASEAN, ainsi que d’autres questions d’intérêt commun.

Demain, 8 octobre, auront lieu la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, la 28e réunion du Conseil de la Communauté politique et de sécurité de l'ASEAN (ASEAN Political - Security Community - APSC) et la 35e réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN (ASEAN Coordinating Council - ACC).

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, dirigera la délégation vietnamienne pour assister à ces événements.

VNA/CVN