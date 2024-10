Le Japon va aider l'ASEAN à mieux surveiller les émissions de gaz à effet de serre

Le Japon prévoit d'introduire une méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre dans les pays d'Asie du Sud-Est, où les systèmes internationaux de mesure des émissions ne sont pas encore pleinement développés, dans le cadre des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et des réunions connexes qui se tiendront à Vientiane, au Laos, du 8 au 11 octobre.

La méthode sera incluse dans la Déclaration conjointe des dirigeants des États membres de l'ASEAN, du Japon et de l'Australie lors de la Communauté asiatique à zéro émission (AZEC) le 11 octobre.

Le Japon proposera des règles de calcul des émissions basées sur sa loi concernant la promotion des mesures de lutte contre le réchauffement climatique, qui oblige les entreprises dont la production totale d'équivalent pétrole brut est d'au moins 1.500 kilolitres à calculer leurs émissions ainsi qu'à déclarer et à divulguer des informations au gouvernement.

Sur la base de l'accord contenu dans la déclaration commune, le Japon mettra en place un système de soutien par l'intermédiaire de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est, qui aidera les États membres de l'ASEAN à mettre en œuvre les règles. En outre, il lancera une enquête auprès des entreprises et partagera son expérience avec les gouvernements régionaux.

