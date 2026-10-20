Et si le plus beau voyage du monde se faisait au rythme du train vietnamien ?

Du charme historique des voies patrimoniales au raffinement d’un voyage de grand luxe, deux liaisons ferroviaires du Centre se font une place de choix parmi les vingt plus beaux périples sur rail au monde, d’après le classement des Readers’ Choice Awards 2026 du magazine américain Condé Nast Traveler.

>> Le tourisme ferroviaire insuffle un nouvel élan au secteur touristique vietnamien

>> Le voyage en Train des cinq portes de Hanoï impresse les touristes étrangers

>> Mise en vente des billets du train touristique Huê - Phong Nha

Photo : VnExpress/CVN

Distingué par les lecteurs de la publication, le train patrimonial Huê - Dà Nang s’empare de la 10e position, tandis que le prestigieux convoi The Vietage by Anantara décroche la 14e place.

Ce classement, issu de la 39e édition annuelle des Readers’ Choice Awards du magazine, s’appuie sur les votes de 798.867 voyageurs à travers le monde.

Selon Condé Nast Traveler, l’attrait des voyages en train ne réside pas seulement dans la destination finale. La véritable magie opère à travers les paysages qui défilent, l’immersion dans la culture locale et cette manière unique de transformer le trajet lui-même en un moment fort des vacances.

Le train patrimonial Huê - Dà Nang dans le Top 10 mondial

Lancée en mars 2024, la liaison Vietnam Central Heritage Connection relie Huê à Dà Nang sur environ 100 km en près de trois heures. Le convoi serpente face aux eaux paisibles du système lagunaire de Tam Giang - Câu Hai, longe le bleu turquoise de la baie de Lang Cô et franchit les pentes spectaculaires du col de Hai Vân. Un arrêt à la gare de Lang Cô permet aux voyageurs de descendre pour immortaliser le paysage.

Photo : VNA/CVN

Au-delà du spectacle naturel, le train propose une immersion culturelle avec deux wagons communautaires animés par des spectacles de danse et de musique traditionnelles, ainsi que des espaces calmes pour ceux qui recherchent la quiétude.

Condé Nast Traveler a mis en avant le tarif très accessible de ce train, environ 11 dollars le trajet, ce qui en fait l’option la moins chère parmi les 20 voyages sélectionnés.

En alliant panoramas spectaculaires, découvertes culturelles et prix doux, ce service offre aux voyageurs une alternative propice à la flânerie pour relier, loin de l’effervescence de la route, deux des destinations les plus prisées du Centre du Vietnam.

The Vietage by Anantara à la 14e place

Conçu pour les voyageurs en quête de raffinement, il propose une façon élégante d’explorer la côte du Centre-Sud du Vietnam en reliant Dà Nang, Quy Nhon et Nha Trang. Ce service s’adresse aux voyageurs en quête d’une expérience ferroviaire exclusive, alliant haute gastronomie, intérieurs raffinés et vues panoramiques sur la campagne.

Photo : Dung Nhân/VNA/CVN

Pendant les six heures de voyage qui séparent Dà Nang de Quy Nhon, les passagers savourent un repas en trois services aux influences délicatement métissées, entre gastronomies vietnamienne et française.

De son côté, la liaison entre Quy Nhon et Nha Trang fait la part belle aux traditions locales avec un thé de l’après-midi haut de gamme. Ce moment de dégustation met à l’honneur des produits d’exception issus du terroir vietnamien, tels que du caviar, des fromages artisanaux locaux et des thés de premier choix.

Selon le magazine Condé Nast Traveler, cette voiture de luxe compte six cabines privées pouvant accueillir au maximum 12 passagers. L’aménagement intérieur marie subtilement le bois clair, le rotin tressé et un comptoir en marbre, tandis que de larges baies vitrées dévoilent, tout au long du trajet, des panoramas de rizières, de côtes sauvages et de montagnes.

La mise en avant de ces deux offres témoigne de l’intérêt croissant pour le tourisme ferroviaire au Vietnam, qui séduit aussi bien par des échappées culturelles accessibles que par des expériences grand luxe.

La distinction accordée à ces deux lignes confirme le potentiel du rail au cœur du pays, transformant le simple déplacement en une véritable immersion dans les paysages et l’héritage culturel locaux.

Condé Nast Traveler, célèbre magazine de voyage américain du groupe Condé Nast, s’impose comme une référence incontournable pour les voyageurs en quête des meilleures destinations, hôtels et expériences à travers le monde. Ses classements annuels dictent les tendances et guident le choix des futurs séjours.

Cette année, le Venice Simplon-Orient-Express s’impose magistralement au sommet du classement, devançant le Rovos Rail et le Rocky Mountaineer. Le reste du palmarès fait la part belle à d’autres liaisons ferroviaires légendaires, à l’image du Glacier Express en Suisse, du Ghan en Australie, du Napa Valley Wine Train aux États-Unis, ou encore de l’Eastern & Oriental Express en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN