À Dà Nang, The Hangart fait vivre les métiers artisanaux traditionnels

À Dà Nang, The Hangart fait revivre 12 villages de métiers artisanaux traditionnels vietnamiens à travers des ateliers immersifs ouverts aux visiteurs. Une initiative originale qui allie découverte culturelle, transmission des savoir-faire et développement touristique durable.

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Photo : VNA/CVN

À Da Nang, The Hangart propose une immersion originale dans 12 villages de métiers artisanaux traditionnels vietnamiens. À travers des ateliers pratiques, cet espace créatif entend préserver et promouvoir le patrimoine culturel tout en offrant aux visiteurs vietnamiens et étrangers une nouvelle façon de découvrir la culture du pays.

Faire découvrir la culture vietnamienne autrement

Situé rue Lac Long Quân, dans le quartier de Diên Ban Dong, à Dà Nang, The Hangart s’étend sur 3.000 m². Il propose régulièrement 16 ateliers permettant aux visiteurs de s’initier à différentes techniques artisanales : fabrication du papier traditionnel do, poterie inspirée du village de Thanh Hà, sculpture sur bois de Kim Bông, à Hôi An, broderie, estampes populaires ou encore teinture naturelle des tissus.

D’autres activités portent sur la fabrication d’huiles essentielles, de préparations à base de plantes, de savons artisanaux et de gâteaux traditionnels. Les participants peuvent non seulement observer les savoir-faire artisanaux, mais aussi réaliser eux-mêmes des créations personnalisées.

Photo : VNA/CVN

Pour Phan Minh Toàn, habitant de Dà Nang, la fabrication du papier do permet de découvrir la culture par la pratique. Elle offre notamment aux jeunes l’occasion de mieux connaître les traditions vietnamiennes.

The Hangart attire également de nombreux visiteurs étrangers. Kuntida Juntarawong, une touriste thaïlandaise venue pour la première fois à Dà Nang, s’est dite impressionnée par l’aménagement des lieux et les objets exposés. Les ateliers de fabrication de bijoux et de lanternes lui ont notamment permis de se familiariser avec la culture locale.

Selon Kim Thao Linh, responsable commerciale de The Hangart, les visiteurs étrangers représentent plus de 80% de la fréquentation, notamment en provenance du Japon, de Chine, de Russie, des Philippines et de Thaïlande. Les visiteurs peuvent découvrir l’histoire des villages artisanaux, s’initier aux techniques de fabrication et repartir avec leurs créations.

Porté par de jeunes passionnés, le projet privilégie ainsi une approche interactive du patrimoine, adaptée aux attentes des voyageurs contemporains.

Un modèle durable au service du patrimoine

Associer la préservation du patrimoine au développement touristique offre de nouvelles perspectives aux villages artisanaux. Les ateliers contribuent à transmettre les savoir-faire, à diversifier les activités économiques locales et à faire connaître les traditions au-delà des frontières linguistiques et géographiques.

Trân Thi Thu Trang, artisane spécialisée dans la broderie sur soie depuis plus de 20 ans, accompagne les visiteurs dans l’apprentissage de cet art. Elle se réjouit de pouvoir transmettre son savoir-faire aux jeunes générations et de promouvoir la culture vietnamienne. Les ouvrages réalisés sur de la soie, des sacs ou des chapeaux coniques deviennent autant de souvenirs qui contribuent à faire connaître l’artisanat traditionnel.

Photo : VNA/CVN

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Selon Nguyên Thi Thuy Hà, directrice et cofondatrice de The Hangart, le Vietnam possède de nombreux villages artisanaux riches d’une longue histoire et d’un patrimoine culturel remarquable. Certains savoir-faire sont toutefois menacés de disparition, notamment les estampes du village de Sinh et la soierie de Ma Châu, dont l’histoire remonte à plus de 300 ans.

The Hangart privilégie ainsi les métiers artisanaux étroitement liés à la vie quotidienne, tels que la poterie, la sculpture sur bois, la broderie, la peinture, la fabrication d’objets décoratifs, le tissage et la teinture. Il s’agit d’adapter ces savoir-faire traditionnels aux besoins contemporains tout en préservant leur authenticité et en assurant leur transmission et leur pérennité.

À Dà Nang, cette initiative enrichit l’offre touristique locale tout en faisant du patrimoine un levier pour les industries culturelles et l’économie créative. Elle illustre la manière dont les savoir-faire traditionnels peuvent conserver toute leur place dans la société contemporaine, tout en contribuant au rayonnement culturel du Vietnam à l’international.

VNA/CVN