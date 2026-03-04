Le voyage en Train des cinq portes de Hanoï impresse les touristes étrangers

Le journal australien The Age a récemment publié un article sur la façon d’explorer Hanoï à bord du tout nouveau Train touristique des cinq portes de Hanoï, inauguré en septembre 2025, ainsi que la célèbre rue du train touristique de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Dans son article, l’auteure Julie Miller s’est dit surprise par les changements apportés à cette destination. Elle a également partagé une nouvelle façon, qu’elle juge plus sûre et plus confortable, de découvrir ce site touristique populaire.

"Je suis un peu perplexe. Il y a dix ans, lors de mon dernier séjour à Hanoï, la rue du train, son attraction la plus +instagrammable+, était loin d’être un lieu touristique prisé. Aujourd’hui, en flânant sur cette étroite portion de voie ferrée toujours en activité, bordée de cafés animés et grouillante de personnes filmant en direct sur leur téléphone, je ne peux m’empêcher de me demander : comment et quand est-elle devenue si populaire ?", a-t-elle écrit.

Citant son guide, Tom, elle a fait savoir qu’il y a environ huit ans, la rue du train a commencé à devenir une destination prisée des touristes du monde entier, curieux de découvrir comment les habitants vivent, travaillent et interagissent en harmonie avec le réseau ferroviaire.

"Depuis que l’adrénaline procurée par la dégustation d’un café vietnamien au passage d’un train à toute vitesse a été immortalisée sur les réseaux sociaux, de plus en plus de visiteurs étrangers affluent dans la région", a-t-elle noté.

"Ainsi naquit un véritable phénomène, générant des millions de publications sur Instagram et créant un quartier touristique haut en couleur, regorgeant de bars, restaurants et cafés décorés de drapeaux, de lanternes et de guirlandes lumineuses, dont la fréquentation et l’effervescence croissent au gré des horaires des trains", a-t-elle constaté.

Malgré les préoccupations persistantes en matière de sécurité et les fermetures ponctuelles dues à la répression des comportements irresponsables par les autorités, le spectacle et l’animation qui animent les voies ferrées demeurent l’attraction la plus fascinante de Hanoï.

Sur cette portion de voie ferrée, de nombreux touristes choisissent de faire le voyage à bord du Train des cinq portes, un trajet de 40 minutes qui fait ressurgir des souvenirs de Hanoï à travers son architecture, son art et sa cuisine.

Au départ de la gare de Hanoï, le train longe la "rue du train" et sillonne des intersections bondées de monde, franchit le fleuve Rouge et le pont Long Biên, pour atteindre la gare de Tu Son dans la province de Bac Ninh. Là, les touristes continuent en voiture électrique vers des sites célèbres tels que le temple Dô, l’un des sites culturels les plus célèbres du Vietnam, et le marché rural traditionnel.

Espace culturel itinérant

Baptisées d’après cinq portes historiques de l’ancienne citadelle impériale de Thang Long - Quan Chuong, Câu Giây, Câu Dên, Dông Lac et Cho Dua - chacune des voitures luxueusement aménagées est décorée dans un style rétro avec des objets indochinois vintage, ainsi que des photographies d’époque et une gamme de sièges, dont des banquettes face à des fenêtres panoramiques.

Photo : VNA/CVN

"Notre voiture présente un vieux pousse-pousse garni de coussins et de chapeaux coniques aux couleurs vives suspendus au plafond", a décrit Julie Miller.

Alors que l’étage supérieur est coiffé d’un dôme de verre, les places du rez-de-chaussée offrent les meilleures vues sur la rue du train : vous vous retrouvez littéralement nez à nez avec les touristes qui vous saluent et prennent des photos au passage du train.

Chaque voiture est un espace culturel distinct. Les visiteurs peuvent écouter le hat xâm (chant des aveugles), admirer le chèo (théâtre populaire) et des mélodies contemporaines, et interagir directement avec les artistes et les groupes musicaux. L’expérience se prolonge par la cuisine hanoïenne, avec des spécialités comme le côm (riz gluant jeune en granules aplatis), le thé au jasmin et au lotus ou des en-cas de saison.

Les occasions de prendre des photos ne manquent pas : le personnel du train, en tenue traditionnelle, insiste pour que les passagers posent avec eux avant de descendre, tandis que de nombreux passagers, majoritairement vietnamiens, ont joué le jeu en portant des ao dai (tuniques traditionnelles) colorées.

"Il est fascinant d’observer les touristes vietnamiens s’émerveiller de cette expérience. Des flots d’enfants défilent en excursion scolaire, saluant avec enthousiasme les étrangers; les fidèles offrent de l’encens au temple dédié aux huit rois de la dynastie des Ly ; tandis que des chanteurs entonnent des chants folkloriques, déformés par le système de sonorisation, sur un lac en barque à rames, la cacophonie discordante créant une ambiance festive dont on ignore la raison", a-t-elle partagé.

L’auteure a fait savoir que les commentaires proposés tout au long du voyage ne sont actuellement disponibles qu’en vietnamien ; et, en déambulant dans le temple Dô, datant du XIe siècle, il devient évident que cette formule est avant tout destinée à la clientèle locale, avec une interprétation minimale pour les Occidentaux.

"L’heure du déjeuner approche lorsque le train retourne à Hanoï, et la rue du train est noire de monde tandis que nous passons à toute vitesse, acteurs malgré nous du flux Instagram en direct du jour. Mais c’est une exploitation mutuelle et je pense que ma publication Insta, avec ses centaines de visages et de téléphones en gros plan presque nauséabond, prise par la fenêtre du train, surpasse toutes les autres", a-t-elle ajouté.

VNA/CVN