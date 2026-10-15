Les stations balnéaires de Lâm Dông se préparent à la haute saison hivernale

La province de Lâm Dông (Centre) se prépare à accueillir la haute saison des touristes internationaux hivernants. À Mui Ne et dans d’autres destinations côtières, les réservations augmentent, tandis que les établissements diversifient leurs offres pour répondre aux attentes de cette clientèle.

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À la mi-octobre 2026, les destinations côtières de la province de Lâm Dông commencent à accueillir les touristes internationaux venus passer l’hiver. La diversification des marchés, le développement de produits adaptés et l’amélioration de la qualité des services contribuent à renforcer leur attractivité, notamment auprès des visiteurs de longue durée.

À Mui Ne, les réservations augmentent depuis début octobre. Selon les professionnels du tourisme, les touristes hivernants séjournent généralement de 7 à 20 jours. Outre les vacances balnéaires, ils apprécient les activités sportives, la gastronomie et la découverte de la vie locale, notamment le kitesurf, le jet-ski, le stand-up paddle et les visites de villages de pêcheurs

Certains établissements affichent déjà un taux de réservation anticipée de 40 à 60%. L’occupation devrait augmenter en décembre, à Noël et en janvier, pendant les fêtes du Nouvel An.

Les professionnels constatent une progression des marchés russe et nord-européen. Alors que Mui Ne accueillait auparavant principalement des touristes russes et ukrainiens, les visiteurs polonais, néerlandais, britanniques, allemands et français sont également plus nombreux cette année. Pour répondre à la demande, plusieurs hôtels et complexes touristiques modernisent leurs installations et renforcent leurs équipes.

Nguyên Dang Tam, directrice générale de The Cliff Resort & Residences, a indiqué que la saison démarre mieux que l’année précédente et que les réservations sont effectuées plus tôt. Les touristes allemands et les visiteurs européens à fort pouvoir d’achat restent une clientèle importante. L’établissement prépare des activités pour Noël et le Nouvel An, tout en développant des séjours associant détente, découvertes culturelles et gastronomie locale.

De son côté, le Pandanus Resort organise chaque semaine des activités consacrées à la poterie et à la cuisine cham, avec la participation d’artisans locaux, ainsi que des circuits de découverte culturelle, selon sa représentante, Trân Thi Ngoc Minh.

Les autorités locales contribuent également à améliorer les conditions d’accueil. Le quartier de Mui Ne accélère le projet d’élargissement de l’axe Nguyên Dinh Chiêu - Huynh Thuc Khang. La sécurité, l’ordre public et la propreté sont aussi prioritaires pendant la haute saison.

D’autres destinations côtières, notamment Hoa Thang, Phan Thiêt, Tiên Thanh et La Gi, se préparent également à accueillir les visiteurs internationaux. Les autorités renforcent la promotion touristique, les liaisons entre sites et le contrôle de la qualité des services.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Lâm Dông, la province intensifie ses actions de promotion grâce à la numérisation des destinations, à la coopération internationale et à sa participation à des événements touristiques. Elle a notamment participé au Salon international du tourisme du Vietnam (VITM Hanoi 2026) et au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026).

La province développe également des produits touristiques liés à ses ressources naturelles et culturelles, à ses festivals, à ses villages de métiers traditionnels et aux produits OCOP. Des circuits combinés, des séjours de fin de semaine et des activités nocturnes à Dà Lat, Phan Thiêt et Mui Ne élargissent les possibilités de loisirs, de restauration et de shopping.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Lâm Dông a accueilli plus de 1,09 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,48% par rapport à la même période de 2025. La province vise 1,58 million de visiteurs internationaux en 2026, soit une augmentation de 22,77%.

Pour atteindre cet objectif, elle poursuivra ses actions de promotion sur les marchés prioritaires et potentiels d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. La diversification des marchés et l’amélioration de la qualité des services devraient renforcer son attractivité auprès des touristes internationaux, notamment de ceux qui séjournent sur de longues périodes.

VNA/CVN