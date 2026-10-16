Sillonner le Vietnam à son rythme : 39 jours, 38 nuits et une façon inédite de voyager

Lancé à Hanoï, le programme "Traversée du Vietnam en 39 jours et 38 nuits" propose une approche modulable du séjour. Avec près de 60 circuits partiels, les voyageurs peuvent choisir leur durée, leurs étapes ainsi que leur niveau de confort pour explorer le pays en toute liberté.

>> Le Vietnam se hisse dans le Top 10 mondial pour la sûreté touristique

>> Le Vietnam dans le Top 10 des destinations préférées des lecteurs de Condé Nast Traveler

>> Le Vietnam figure parmi les adresses dorées de cet automne selon Lonely Planet

Photo : VNA/CVN

Le 10 octobre, Hanoï a accueilli le lancement officiel du programme touristique "Traversée du Vietnam en 39 jours et 38 nuits", dont le premier départ est programmé pour le 16 novembre prochain. Ce nouveau produit, élaboré par l'agence de voyage NewStar Tour, entend renouveler la manière de découvrir le Vietnam en proposant un itinéraire ouvert et sur mesure, plutôt qu’un circuit figé de bout en bout.

L’ambition est évidente : relier les grands sites du pays, son patrimoine, ses paysages, ses traditions culinaires et ses communautés locales, tout en laissant à chaque voyageur la liberté de composer son propre itinéraire. Le parcours s'élance de Hanoï, descend vers le Sud, puis regagne la capitale après avoir traversé de multiples régions.

Un itinéraire conçu comme un réseau

La grande originalité du projet réside dans sa structure. Au lieu d’imposer à l'ensemble des participants un voyage continu de 39 jours et 38 nuits, NewStar Tour a conçu environ 60 circuits partiels à partir du parcours global. Les touristes peuvent ainsi sélectionner une seule étape ou en combiner plusieurs, selon leur disponibilité et leurs envies.

Le dispositif prévoit 31 points d’arrêt et de prise en charge, ainsi que 31 autocars de 45 places circulant en boucle. Cette organisation permet aux clients résidant dans une localité située sur l'itinéraire de rejoindre le programme à l'endroit idéal, sans devoir repasser par Hanoï. Ils peuvent également interrompre leur périple, s'attarder dans une destination, puis reprendre la route lors d'un départ ultérieur.

Photo : VNA/CVN

Cette souplesse répond à un constat évident : tous les voyageurs ne disposent pas de plusieurs semaines pour partir à la découverte du pays. "Une personne disposant d’un jour peut voyager une journée, avec trois jours elle peut faire trois jours, avec neuf jours neuf jours… Les clients choisissent l’étape qui les intéresse", explique Luong Duy Ngân, président du Conseil d’administration de NewStar Group et directeur général de NewStar Tour.

L’idée de ce produit lui est venue en 2022, alors que le secteur touristique vietnamien amorçait sa relance après la pandémie de COVID-19. Face à une reprise inégale selon les régions, l’entreprise a cherché à concevoir un dispositif capable de soutenir l'ensemble des territoires tout en s’adaptant aux contraintes réelles des visiteurs.

Photo : Lào Cai/CVN

Une logistique d'envergure

Derrière cette simplicité apparente se cache un véritable défi opérationnel. Les frais de transport représentent une part importante des coûts dans le tourisme, et la coordination de dizaines de circuits partiels exige une planification d'une extrême précision.

Les autocars doivent arriver à l’heure, prendre les clients sans retard et respecter scrupuleusement les itinéraires prévus. Les hôtels, restaurants, sites touristiques et autres partenaires doivent être parfaitement synchronisés afin de garantir un niveau de service homogène à chaque étape. Le nombre de participants peut fluctuer d’un point à l’autre, mais l’itinéraire et les prestations demeurent stables.

NewStar Tour précise qu’aucun nombre minimum de participants n’est requis pour effectuer un départ. Les voyageurs sont intégrés dans un réseau global, où les effectifs peuvent évoluer au fil des points de prise en charge et de dépose, sans modifier le déroulement du programme.

Photo : VNA/CVN

Le trajet devient une expérience à part entière

Le projet vise également à faire évoluer la perception du temps passé sur la route. Les distances entre deux étapes ne sont plus perçues comme une contrainte, mais comme une composante essentielle du voyage. Les clients peuvent explorer des sites situés le long du trajet, faire escale dans une localité qui les séduit, puis poursuivre leur route ultérieurement.

L’objectif n’est pas d'accumuler les provinces traversées pour "faire du chiffre", mais de favoriser une immersion plus profonde au cœur des paysages, de la culture, de la gastronomie et du quotidien des habitants.

Le programme combine ainsi de multiples formes d’expériences. Durant les derniers jours du parcours, les voyageurs partis de Vinh (province de Nghê An, Centre) pourront visiter la place Hô Chi Minh, se recueillir sur la tombe de Mme Hoàng Thị Loan, mère du Président Hô Chi Minh, découvrir les villages de Hoàng Trù et de Sen, avant de rallier Ninh Binh (au Nord). Là, ils exploreront l’ancienne capitale Hoa Lu, les Temples dédiés aux rois Dinh Tiên Hoàng (924-979) et Lê Dai Hành (941-1005), ainsi que la grotte Am Tiên. Le 39e jour comprendra la visite de la grotte Mua, du Complexe paysager de Tràng An et du complexe touristique de Tam Chuc, avant le retour à Hanoï prévu vers 19 heures.

Dans le Centre littoral, le programme proposera des arrêts à Nha Trang, Dôc Lêt, Vung Rô, Mui Diên, Tuy Hòa et dans plusieurs autres sites incontournables. Des activités optionnelles pourront s'ajouter au gré des envies de chacun.

Autre souplesse remarquable concernant l’hébergement : les clients auront le choix entre des hôtels trois, quatre ou cinq étoiles à chaque escale, au lieu de devoir conserver la même catégorie tout au long de leur voyage.

Vers un itinéraire de 70 jours

Photo : VNA/CVN

Après le lancement officiel du 10 octobre, NewStar Tour a organisé sa première rencontre commerciale à Hanoï le 13 octobre, suivie d’une quinzaine d'événements dans différentes localités du pays. L’entreprise projette également d’étendre son offre vers le Nord-Est, le Nord-Ouest ainsi que les zones maritimes et insulaires, absentes de l’itinéraire initial.

Elle ambitionne aussi de développer le concept "Cam xuc Hà Nôi" (Émotions de Hanoï), afin de positionner la capitale comme une plaque tournante entre les circuits septentrionaux et la grande traversée nationale. Si ces interconnexions se concrétisent, la boucle globale pourrait s'étendre sur près de 70 jours.

"Il ne s’agit pas de créer un circuit extrêmement long. Ce que nous souhaitons, c’est proposer une manière plus flexible de traverser le Vietnam, afin que chaque voyageur puisse découvrir le pays selon son propre temps, ses besoins et ses émotions", insiste M. Ngân.

Le premier départ est fixé au 16 novembre prochain, devant l’Opéra de Hanoï. Au-delà de sa valeur touristique, ce projet pourrait ouvrir une nouvelle voie pour le tourisme intérieur vietnamien : celle d’un voyage sur mesure, plus accessible, plus humain et pleinement adapté au rythme de chacun.

Thuy Hà/CVN