Hô Chi Minh-Ville mise sur l’innovation pour séduire les touristes

Plateformes numériques, itinéraires personnalisés, ambassadeurs des médias et nouvelles distinctions professionnelles : la métropole du Sud déploie une stratégie ambitieuse pour valoriser ses atouts et enrichir l’expérience des visiteurs.

>> Hô Chi Minh-Ville accélère le couplage entre agriculture et écotourisme

>> Tân Định : une immersion au cœur d’un quartier "branché" de Hô Chi Minh-Ville

>> Tourisme : Hô Chi Minh-Ville se distingue à nouveau dans trois catégories de prix asiatiques

Le 14 octobre, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a tenu, dans la métropole du Sud, une conférence de presse consacrée à son programme de communication et de promotion touristique pour 2026, placé sous le thème "Hô Chi Minh-Ville - Vibrante à chaque expérience".

Alors que la ville vise une croissance économique à deux chiffres en 2026, elle accélère la mise en œuvre coordonnée de mesures destinées à enrichir son offre touristique, à élargir ses marchés et à stimuler la consommation. La mise en œuvre de la loi sur le développement urbain et de la Résolution N°26 du Politburo relative au développement du tourisme en tant que secteur économique clé dans la nouvelle ère s’inscrit dans cette démarche, qui vise à renforcer la compétitivité et la valeur ajoutée de Hô Chi Minh-Ville en tant que destination touristique.

Des indicateurs de croissance encourageants

Le bilan des neuf premiers mois de 2026 établi par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville fait état de résultats encourageants. La ville a accueilli plus de 8,5 millions de visiteurs internationaux et près de 40 millions de visiteurs nationaux, tandis que les recettes touristiques totales ont dépassé 282.000 milliards de dôngs.

Ces résultats constituent une base solide pour atteindre les objectifs annuels de 2026 : accueillir 11 millions de touristes internationaux et 50 millions de visiteurs nationaux, et générer 330.000 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Selon Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la mise en œuvre de la Résolution N°26 du Politburo, qui vise à faire du tourisme vietnamien un secteur économique clé dans la nouvelle ère, exige que la ville exploite pleinement son potentiel et ses atouts, tout en renforçant sa compétitivité et la valeur ajoutée de son offre.

Dans cette perspective, la communication doit être pleinement intégrée à la stratégie de développement touristique et étroitement articulée avec le développement des produits et des marchés. C’est dans cet esprit que le programme de communication et de promotion touristique 2026, intitulé "Hô Chi Minh-Ville - Vibrante à chaque expérience", entend renouveler l’approche de la construction et de la promotion de la marque touristique locale.

L’objectif est de bâtir une image cohérente, qui conjugue identité et compétitivité, tout en valorisant la diversité des lieux, des produits et des expériences proposés aux visiteurs.

Lors de la conférence de presse, Pham Huy Binh a souligné : "Le secteur touristique de la ville entre dans une nouvelle phase de développement, avec un territoire plus vaste, des ressources plus abondantes et des exigences accrues en matière de qualité. La convergence des environnements urbain, culturel, industriel, écologique et maritime offre à la ville l’opportunité de renforcer sa position sur la carte touristique régionale. Pour saisir cette opportunité, la ville doit améliorer la qualité des services et innover dans son approche des marchés. Dans cette démarche, la communication doit être intégrée à la stratégie de développement touristique, en lien direct avec celui des produits et des marchés".

Il a également affirmé que l’efficacité de la communication devait reposer sur la qualité réelle de la destination, la satisfaction et la confiance des touristes constituant les critères essentiels.

Des campagnes promotionnelles et un écosystème de communication innovant

Pour atteindre ses objectifs stratégiques, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a officiellement présenté son programme de communication et de promotion touristique, placé sous le thème "Hô Chi Minh-Ville - Vibrante à chaque expérience". Celui-ci s’articule autour de plusieurs axes.

Premièrement, harmoniser l’identité de marque et développer cinq filières touristiques prioritaires. Le guide d’identité de marque "Hô Chi Minh-Ville - Une expérience vibrante" définit une identité visuelle commune, déclinée dans les images, les couleurs, le graphisme et les messages de communication de l’ensemble du secteur. En parallèle, l’offre est structurée autour de cinq grandes thématiques : le tourisme culinaire, le tourisme médical, le tourisme culturel, patrimonial et artisanal, le tourisme fluvial et insulaire, ainsi que le tourisme écologique. Cette organisation vise à mieux valoriser les atouts de la ville et à faciliter la coopération entre les entreprises dans leurs actions de promotion.

Deuxièmement, mobiliser les plateformes numériques pour accompagner les visiteurs. Le programme prévoit le lancement de la plateforme discoverhcmc.com et du pass numérique d’expériences "Vibrant Pass". Le dispositif intégrera des cartes interactives et des suggestions d’itinéraires personnalisées, générées à l’aide de l’intelligence artificielle en fonction du temps disponible, du budget et des préférences des voyageurs. Grâce au Vibrant Pass, ces derniers pourront scanner des codes QR pour cumuler des points, obtenir des badges et bénéficier de réductions. La plateforme proposera également des outils interactifs d’analyse des données afin d’aider les entreprises à évaluer leurs performances et à améliorer leurs services.

Troisièmement, déployer le programme "Le parcours de check-in à Hô Chi Minh-Ville - Une expérience immersive à 360°". Celui-ci reliera un vaste réseau de sites touristiques, allant des lieux historiques, des musées et des chefs-d’œuvre architecturaux aux berges du fleuve, aux îles, aux villages d’artisans et aux destinations gastronomiques. Les visiteurs pourront s’enregistrer sur l’application en scannant des codes QR, cumuler des points et profiter d’offres promotionnelles, tout en découvrant l’histoire, la culture et la vie locale.

Quatrièmement, faire appel à des ambassadeurs des médias pour promouvoir la destination. Des artistes, des influenceurs et des créateurs de contenu seront invités à participer à des voyages d’immersion. Ils partageront leurs découvertes culturelles, gastronomiques et artisanales à travers des articles, des photographies et des vidéos de qualité, afin de fournir aux voyageurs des informations et des conseils utiles.

Enfin, lancer le prix "Vibrant de Hô Chi Minh-Ville 2026". Cette nouvelle distinction annuelle du secteur touristique comprendra 32 catégories réparties dans dix domaines, notamment les agences de voyages, l’hébergement, les guides touristiques, les destinations, le tourisme vert et les médias. Les lauréats seront désignés à l’issue d’un vote associant le public et un jury de professionnels. La cérémonie de remise des prix est prévue en janvier 2027.

Par ailleurs, d’ici à la fin de 2026, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville poursuivra ses initiatives créatives, notamment le concours de création de clips vidéo "Hô Chi Minh-Ville - À la découverte des saveurs du monde, récits du monde entier", la quatrième édition du concours des start-up innovantes du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (HIST 2026) et le concours de création de souvenirs touristiques.

À travers cette stratégie globale, la ville entend dynamiser son secteur touristique, accroître les dépenses des visiteurs, prolonger la durée de leurs séjours et favoriser un développement durable du tourisme.

Texte et photos : Tân Dat/CVN