Tràm Chim valorise le patrimoine local à travers le tourisme expérientiel en saison des crues

À Tràm Chim, les techniques de pêche ancestrales et les traditions liées à la saison des crues deviennent des leviers de tourisme immersif, contribuant à préserver le patrimoine culturel du delta du Mékong tout en créant des revenus durables pour les communautés locales.

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Photo : VNA/CVN

À partir des engins de pêche traditionnels et des pratiques ancestrales liées à la saison des crues, Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, développe des activités touristiques immersives mettant en valeur l’identité culturelle du delta du Mékong. Au-delà des expériences au plus près de la nature, cette approche contribue à préserver le patrimoine local et à créer des moyens de subsistance pour les habitants de la zone tampon du parc national de Tràm Chim.

Faire découvrir les métiers traditionnels

Depuis des générations, les habitants de Tràm Chim et de la région de Dông Thap Muoi vivent au rythme des crues et des décrues. En période de basses eaux, ils cultivent le riz et les légumes et pratiquent l’élevage. Lorsque les eaux montent, ils se tournent vers la pêche, en utilisant des techniques traditionnelles telles que les nasses, les pièges à poissons et les dispositifs destinés à capturer les anguilles, ainsi que les filets et les lignes de pêche.

Cependant, avec l’urbanisation et l’évolution des modes de subsistance, de nombreux métiers traditionnels se font plus rares et ne sont plus pratiqués que par les générations les plus âgées. Certains engins de pêche, autrefois indispensables à la vie quotidienne des habitants du delta, sont également devenus méconnus des jeunes générations et des visiteurs.

Photo :VNA/CVN

Selon Pham Duc Hoa, directeur du site touristique de Tràm Chim, chaque engin de pêche est associé à une technique particulière, à des connaissances empiriques et à une compréhension des cycles naturels, transmises de génération en génération. Si ces objets sont uniquement conservés à titre d’exposition, les savoir-faire et les récits culturels qui leur sont liés risquent de disparaître progressivement.

Fort des atouts naturels du parc national de Tràm Chim, reconnu comme le 2.000e site Ramsar au monde, et de la richesse de son patrimoine local, le site touristique de Tràm Chim intègre désormais ces métiers traditionnels à ses activités expérientielles. Les visiteurs peuvent découvrir différents engins de pêche, notamment les nasses, les pièges à poissons et à crevettes, les dispositifs de capture des anguilles, les filets et les cannes à pêche en bambou. Les habitants leur en expliquent l’origine, l’utilisation et les techniques adaptées aux différentes espèces aquatiques et aux variations du niveau des eaux.

Au Tràm Chim Farmstay, les visiteurs peuvent également profiter d’un environnement naturel préservé et découvrir la vie agricole et les traditions locales à travers des activités telles que la pêche à la ligne, la pose de pièges, la récupération des prises, les promenades à vélo ou les balades à pied dans un cadre paisible.

Des expériences concrètes pour découvrir la culture du delta

La saison des crues confère à Tràm Chim un charme particulier, marqué notamment par les fleurs jaunes de dien dien, l’arrivée des poissons linh et la richesse de son écosystème. Les visiteurs peuvent naviguer sur les canaux, observer les oiseaux et participer directement à différentes activités de pêche traditionnelle, sous la conduite des habitants locaux.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thuy Trinh, une visiteuse venue de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que ces activités lui avaient permis de mieux comprendre les techniques de pêche, l’utilisation des engins traditionnels et le mode de vie des habitants de la région. La cueillette de légumes sauvages et la préparation de plats locaux lui ont également fait découvrir l’hospitalité et la convivialité des habitants de Dông Thap.

Pour sa part, Phan Chi Nhut, un visiteur originaire de la province de Kiên Giang, estime que le programme "Tràm Chim au rythme des crues" présente un intérêt éducatif, notamment pour les jeunes. La pratique de ces métiers traditionnels permet de mieux comprendre comment les générations précédentes vivaient et travaillaient dans le delta du Mékong.

Renforcer le rôle des communautés locales

Le programme "Tràm Chim au rythme des crues" comprend neuf activités visant à renforcer les liens entre la nature, les habitants et les moyens de subsistance des communautés de la zone tampon. Sa particularité réside dans la participation directe des habitants, qui racontent les traditions locales, présentent les savoir-faire et accompagnent les visiteurs dans leurs expériences.

Grâce à des formations, les habitants acquièrent des connaissances et des compétences leur permettant de devenir de véritables passeurs de mémoire et de culture. Ils peuvent ainsi améliorer la qualité des services touristiques et générer des revenus supplémentaires grâce à leurs savoirs et savoir-faire locaux.

À partir des engins de pêche modestes qui rythment la saison des crues, Tràm Chim développe ainsi une forme de tourisme écologique associant préservation du patrimoine et amélioration des moyens de subsistance des communautés. Les traditions locales deviennent une ressource pour le développement touristique, permettant de faire découvrir aux visiteurs la richesse naturelle et culturelle de Dông Thap.

VNA/CVN