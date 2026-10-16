Renforcer la coopération touristique dans le Nord-Ouest

La Foire du tourisme du Nord-Ouest 2026 et l’espace de promotion et de mise en relation des produits OCOP (A chaque commune, son produit), organisés dans la province de Lào Cai, visent à renforcer la coopération entre les localités et les entreprises, à valoriser le patrimoine culturel et gastronomique de la région, ainsi qu’à élargir les débouchés commerciaux des produits locaux grâce au tourisme.

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Photo : VNA/CVN

Le 16 octobre au matin, la Foire du tourisme du Nord-Ouest 2026 et l’espace de promotion et de mise en relation des produits OCOP ont été inaugurés sur la place Golden Field, dans le quartier de Nghia Lo, province de Lao Cai. Organisé du 15 au 21 octobre, l’événement s’inscrit dans le cadre des activités de coopération touristique entre les provinces élargies du Nord-Ouest en 2026, en lien avec le Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Trân Xuân Cuong, directeur du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la province de Lào Cai, a souligné que le Nord-Ouest disposait d’un fort potentiel touristique, grâce à ses paysages naturels grandioses, à sa riche histoire et à la diversité de ses traditions culturelles. Outre ses destinations attrayantes, les produits OCOP et les produits agricoles typiques de la région reflètent également la richesse des ressources locales et les spécificités culturelles des communautés ethniques.

Selon Trân Xuân Cuong, la promotion du tourisme doit aller de pair avec celle des produits locaux. La foire contribue à concrétiser le programme de coopération pour le développement des provinces élargies du Nord-Ouest, en créant un espace de mise en relation entre les collectivités locales, les associations, les entreprises de tourisme et les acteurs des produits OCOP. Ces rencontres doivent favoriser la recherche de partenaires, le développement des chaînes d’approvisionnement, l’élargissement des réseaux de distribution et le renforcement de la visibilité des marques régionales sur les marchés.

Photo : VNA/CVN

Sous la devise "Se connecter pour se développer, coopérer pour réussir ensemble", la province de Lào Cai s’engage à accompagner les entreprises, les coopératives et les ménages producteurs, notamment en matière de promotion des marques, de mise en relation avec les marchés et de modernisation des activités de promotion commerciale grâce aux plateformes numériques. Elle entend également contribuer à lever les difficultés rencontrées par les acteurs économiques dans leurs activités de production et de commercialisation.

La foire comprend quatre espaces principaux consacrés à la scène et aux spectacles, à la promotion et à la mise en relation des produits OCOP associés au tourisme, à la présentation des destinations et produits touristiques emblématiques des provinces élargies du Nord-Ouest, ainsi qu’à l’exposition "Les couleurs culturelles du Nord-Ouest". La zone dédiée à la culture, à la gastronomie et à la promotion touristique de la région compte 78 stands, tandis que l’espace consacré aux produits OCOP liés au tourisme en accueille 20.

Les visiteurs peuvent y découvrir des destinations, des circuits touristiques, des services, des festivals, des spécialités culinaires, des costumes traditionnels, des métiers artisanaux et des arts populaires. L’événement offre également aux entreprises touristiques l’occasion de présenter leurs produits, de rencontrer des clients potentiels et de rechercher de nouvelles possibilités de coopération.

Photo : VNA/CVN

L’espace "Les couleurs culturelles du Nord-Ouest" met en valeur les particularités de sept localités : Nghia Lô, Trung Tâm, Câu Thia, Liên Son, Van Chân, Tu Lê et Mù Cang Chai. Des spectacles de musique et de danse traditionnelles, des présentations culturelles ainsi qu’un espace consacré aux livres et à la lecture y sont proposés.

L’un des temps forts de la foire sera la finale du programme gastronomique "Lào Cai - Au sommet des saveurs" 2026, qui comprendra des expositions culinaires, l’évaluation et la mise à l’honneur de repas et de plats représentatifs du tourisme local, ainsi que des démonstrations de préparation de spécialités régionales. Ces activités permettront également de faire découvrir, à travers la gastronomie, les traditions, les coutumes et le mode de vie des habitants.

La mise en relation des produits OCOP avec les activités touristiques devrait contribuer à accroître la valeur des produits agricoles, à élargir les débouchés commerciaux des productions locales et à créer de nouvelles sources de revenus pour la population, notamment les communautés ethniques. Elle devrait également favoriser le développement de circuits touristiques reliant plusieurs localités et renforcer l’attractivité de l’ensemble de la région du Nord-Ouest.

VNA/CVN