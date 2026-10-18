DITF 2026 : plus de 7.000 rencontres d’affaires B2B à Dà Nang

Activité phare du DITF 2026, qui se déroule du 16 au 19 octobre, cet événement marque le passage des programmes de promotion et de présentation des destinations à des rencontres directes entre entreprises, axées sur les échanges commerciaux et le développement de partenariats.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture de l’espace Business et de mise en relation B2B, dans le cadre du Festival international du tourisme de Dà Nang 2026 (DITF 2026), s’est tenue le 18 octobre au Centre international de conférences Ariyana Dà Nang.

Activité phare du DITF 2026, qui se déroule du 16 au 19 octobre, cet événement marque le passage des programmes de promotion et de présentation des destinations à des rencontres directes entre entreprises, axées sur les échanges commerciaux et le développement de partenariats.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président permanent du Comité populaire de Dà Nang, Hô Ky Minh, a indiqué que la ville entend développer un tourisme de haute qualité, compétitif à l’échelle internationale et générateur de valeur ajoutée.

Elle déplace son accent de l'augmentation du nombre de visiteurs vers l'amélioration de la qualité de l'expérience, la prolongation de la durée du séjour, l'augmentation des dépenses et l'incitation au retour des touristes. Dà Nang poursuit ses efforts pour développer des produits touristiques distinctifs, élargir ses marchés internationaux, renforcer les liaisons aériennes, accélérer la transformation numérique et consolider la coopération interrégionale.

Hô Ky Minh s’est dit convaincu que, grâce au soutien de l’Association du tourisme et à la mobilisation des entreprises, le DITF 2026 offrirait de nombreuses possibilités de coopération concrète et contribuerait à renforcer la place de Dà Nang sur la carte touristique régionale et mondiale.

L'espace de commerce rassemble divers groupes de services tels que l'hébergement, la villégiature, le voyage, l'aviation, le tourisme d'affaires, le golf, la gastronomie et les soins de santé. Les partenaires internationaux proviennent de nombreux marchés clés comme la République de Corée, le Japon, la Chine, la Russie, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde et Singapour.

La vice-présidente permanente de l’Association du tourisme du Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, a souligné que, dans un contexte de concurrence accrue, la capacité à établir des liens commerciaux, à proposer des offres touristiques complètes et à créer des expériences originales était essentielle pour renforcer la compétitivité des destinations.

Elle a estimé que les rencontres devaient déboucher sur des accords de coopération, des contrats commerciaux et des engagements concrets concernant l’accueil de visiteurs.

Selon Cao Tri Dung, président de l’Association du tourisme de Dà Nang, le DITF ambitionne de devenir une plateforme professionnelle et efficace, à forte dimension internationale, permettant aux entreprises de développer leurs produits et de conquérir de nouveaux marchés.

Placée sous le thème "Connecter les partenaires, construire l’avenir", l’édition 2026 réunit plus de 300 prestataires touristiques, 150 acheteurs internationaux, 400 acheteurs vietnamiens et plus de 1.500 délégués et visiteurs.

En enregistrant plus de 7.000 rencontres d’affaires B2B et la signature de protocoles d’accord, l’événement contribue à renforcer l’efficacité de la promotion touristique, à élargir les marchés et à donner un nouvel élan au développement d’un tourisme de qualité, durable et à forte valeur ajoutée à Dà Nang.

VNA/CVN